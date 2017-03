Dringende Sanierungsmaßnahmen

Bonn. Das Bonner Tiefbauamt bestätigt gravierende Schäden in Buschdorf: Eine marode Brücke neigt sich gefährlich in Richtung der darunter liegenden Bahngleise. Der Fahrplan der Linie 16 ist von den Abrissarbeiten in fünf Nächten betroffen.

Von Bernd Linnarz, 08.03.2017

Die anstehenden Bauarbeiten an der Brücke der Buschdorfer Straße über die Trasse der Stadtbahnlinie 16 haben weitaus bedrohlichere Ursachen, als bisher bekannt. Nachdem die Kölner Verkehrsbetriebe (KVB) Anfang dieser Woche angekündigt hatten, dass zur Vorbereitung auf den Abriss der nur für landwirtschaftlichen Verkehr freigegebenen Brücke der Berührungsschutz abgebaut werden müsse, erklärte die Stadt Bonn am Mittwoch die wahren Gründe: Die Arbeiten müssten umgehend erfolgen, da sich der nördliche Gehweg bereits in Richtung Gleise geneigt habe. Das Tiefbauamt habe unmittelbar nach Entdeckung des Schadens bei einer Routinekontrolle Sicherungsmaßnahmen eingeleitet und mit Gegengewichten den Gehweg stabilisiert.

Als Ursache für die Neigung nimmt die Stadt einen gerissenen Zuganker an, der sich unter der Asphaltdeckschicht zwischen Fahrbahn und Gehweg befindet. Jetzt soll der unter dem Gehweg montierte betonierte Berührungsschutz, der die Strom führenden Fahrleitungen abdeckt und als zusätzliches Gewicht den Bürgersteig belastet, entfernt werden, um einen dauerhaft sicheren Zustand zu erreichen. Nach der Demontage soll ein Blech als neuer Berührungsschutz montiert werden. Von einem Komplettabriss – wie bei den KVB – ist nicht mehr die Rede.

Das Bonner Tiefbauamt hofft, die Arbeiten bei idealem Verlauf bereits nach drei Nächten abschließen zu können. Die Stadt bittet die Anwohner um Verständnis für die Nachtarbeiten und ist bemüht, die Lärmemission möglichst gering zu halten.

Es bleibt jedoch dabei, dass die Stadtbahnlinie 16 von Montag, 13. März, bis einschließlich Freitag, 17. März, jeweils zwischen 23.30 Uhr und etwa 4 Uhr unterbrochen werden muss. In den Nächten werden Ersatzbusse eingesetzt, um die Lücke zwischen der Haltestelle Hersel und Tannenbusch-Mitte zu überbrücken.