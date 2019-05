Gärten in Bonn und der Region

Der Botanische Garten in Poppelsdorf ist eine von 40 Einrichtungen in Bonn und der Umgebung, die zum Tag der Artenvielfalt einladen.

Bonn. Am heutigen Sonntag laden Botanische Gärten zum Tag der Artenvielfalt ein. Bis 18 Uhr können in Bonn und der Umgebung 40 verschiedene Einrichtungen besucht werden.

Von Leif Kubik, 26.05.2019

Die schlechte Nachricht an diesem Tag lautet: Mehr Arten als je zuvor sind vom Aussterben bedroht. Das ließ der in Bonn ansässige Weltbiodiversitätsrat IPBES kurz vor dem internationalen Tag der Artenvielfalt am 22. Mai verlauten. Die gute Nachricht: Jeder kann etwas dagegen tun: Um zu zeigen, was das sein kann, haben die Botanischen Gärten am heutigen Sonntag zu einem spannenden Entdeckungstag eingeladen und vor allem junge Familien nutzten das Angebot bis zum Mittag bereits eifrig.

Um zehn Uhr morgens hatten die Gärten ihre Tore geöffnet und noch bis 18 Uhr können sich Interessierte über Tiere, Pflanzen oder nachhaltige Landwirtschaft informieren. 40 verschiedene Einrichtungen aus Bonn und der Umgebung, die sich für die Erforschung und Erhaltung von Fauna und Flora einsetzen, stellen sich den Besuchern an eigenen Ständen vor: So verteilen die Freiwilligen der Initiative „Bonn blüht und summt“ fleißig Tütchen mit den Samen heimischer Wildpflanzen. Außerdem gibt es spannende Quiz- und Spielstationen für Kinder und Erwachsene. . Die Besucher können Kräuter- und Duftpflanzen kaufen sowie Obst und Honig probieren.

Biologische Vielfalt fängt vor der Haustür an. Deshalb setzen sich die Botanischen Gärten auch für den Erhalt regionaler Nutzpflanzen ein, die klangvolle Namen wie "Kleine Rheinländerin" (Erbse), "Rekord" aus Alfter (Pfirsich) oder "Poppelsdorfer Schwarze" (Süßkirsche) tragen.

Zusätzlich zum Markt der Möglichkeiten findet ab 15 Uhr eine allgemeine Führung durch den Botanischen Garten am Poppelsdorfer Schloss statt. Es lohnt sich aber auch, die Gartenanlage und die sanierten Gewächshäuser auf eigene Faust zu erkunden. Achtung: Das Parken entlang der Nussallee und an den Instituten ist gebührenpflichtig. Die Uni nimmt das auch an den Wochenenden ernst. Wer kein Ticket zieht, geht das Risiko ein, direkt abgeschleppt zu werden.

Der Eintritt zum Botanischen Garten, Haupteingang am Poppelsdorfer Schloss, Meckenheimer Allee 169 in Bonn, kostet am Sonntag drei (ermäßigt einen) Euro. Für die Führung zahlt man zusätzlich drei (ermäßigt zwei) Euro.

Weitere Informationen zum Tag der Artenvielfalt unter www.botgart.uni-bonn.de.