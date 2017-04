Bürgerentscheid zum Kurfürstenbad

Köln. Das Verwaltungsgericht in Köln hat den Eilantrag des Bürgerbegehrens "Kurfürstenbad bleibt!" gegen die Stadt Bonn abgelehnt. Der Bürgerentscheid hatte sich mit dem Antrag gegen die Äußerungen des Oberbürgermeisters gerichtet.

19.04.2017

Bis zum 21. April diesen Jahres besteht in Bonn die Möglichkeit sich an dem Bürgerentscheid zu beteiligen. Dieser stellt die Frage zur Abstimmung ob das Kurfürstenbad saniert und wieder nutzbar gemacht werden soll, oder nicht. Die Bürger können dabei mit "Ja" oder "Nein" abstimmen. Die Vertretungsberechtigten des Bürgerbegehrens haben sich nun in einem Eilantrag an das Kölner Verwaltungsgericht gewendet.

Laut der vorsitzenden Richterin ging es im dem Antrag um Äußerungen des Oberbürgermeisters, der auf einer Internetseite von Antragsgegnern, sowie in einer Broschüre der Energie- und Wasserversorgung Bonn/Rhein-Sieg GmbH seine Empfehlung für ein "Nein" abgegeben hatte.

Der Antrag wurde vom Verwaltungsgericht abgelehnt, mit der Begründung, dass der Oberbürgermeister im Zusammenhang mit dem Bürgerentscheid nicht zur Neutralität verpflichtet sei. Vielmehr dürfe er seine Meinung äußern und Stellung beziehen. Seine Äußerungen seien zudem weder unsachlich noch irreführend, wie die Antragssteller dies sahen. Auch dürfe nicht auf die Energie- und Wasserversorgung Bonn/Rhein-Sieg GmbH eingewirkt werden, um deren Stellung zu ändern.

Einzig der Rat der Stadt Bonn stünde eine Einwirkungsmöglichkeit zu. Dieser habe sich jedoch bereits gegen den Bürgerentscheid ausgesprochen. Auf den Beschluss des Verwaltunggerichts kann nun mit einer Beschwerde reagiert werden, die vor das Oberverwaltungsgericht in Münster kommen würde.