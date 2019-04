Neuer Dienstwagen für Sridharan

Die Stadtwerke Energie und Wasser betreiben 29 Ladetankstationen im Stadtgebiet für elektrobetriebene Fahrzeuge. Dort wird Naturstrom angeboten, auch gewerbliche und private Kunden können diesen BonnNatur-Strom aus regenerativen Energiequellen wie Sonnenenergie, Wind und

Wasserkraft beziehen. Bei einem Wechsel in den etwas teureren Tarif bleibt der Strom allerdings der gleiche. Die Stadtwerke verpflichten sich allerdings, rechnerisch, so viel alternative Energie einzukaufen oder selbst herzustellen, dass Haushalte mit Naturstrom damit abgedeckt werden können, ohne dass der Anteil an alternativen Energien im normalen Strommix dadurch kleiner wird.

Nach Angaben von Audi verbraucht der Etron, den der OB künftig nutzen wird, etwa 28 Kilowattstunden auf 100 Kilometern. Nimmt man den derzeitigen Naturstrom-Tarif von 27,89 Cent für Privatkunden als Grundlage, entstehen also Kosten von etwa acht Euro auf dieser Strecke.