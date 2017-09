Gespräche im Vorfeld der Klimakonferenz

BONN. Im Vorfeld der Klimakonferenz reist der Bonner Oberbürgermeister Ashok Sridharan nach New York, um dort mit hochrangigen Vertretern aus Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft zu sprechen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 16.09.2017

Der Klimawandel und seine Folgen stehen im Fokus einer eigenen Themenwoche der Vereinten Nationen. Dabei geht es vor allem um das Engagement nichtstaatlicher Akteure, darunter Städte und Regionen. Auch die Stadt Bonn spielt in diesem Prozess eine wichtige Rolle. Aus diesem Anlass reist der Bonner Oberbürgermeister Ashok Sridharan nach New York, um dort am Sonntag und Montag Termine wahrzunehmen. Er wird unter anderem auf Einladung des UN-Generalsekretärs António Guterres mit hochrangigen Vertretern aus Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft an einem Dialog darüber teilnehmen, welchen Beitrag nichtstaatliche Akteure bei der Umsetzung des Pariser Klimaabkommens leisten können.

Darüber hinaus nimmt Sridharan auf Einladung der Exekutivsekretärin des UN-Klimasekretariats, Patricia Espinosa, an der Gründungsveranstaltung des "Climate Action Leadership Network" teil. Dabei handelt es sich um eine gemeinsame Initiative von Marokko und Fidschi, der amtierenden und der kommenden Präsidentschaft der Weltklimakonferenz. Das Netzwerk hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2020 die Umsetzung der Klimaziele auf regionaler und lokaler Ebene voranzubringen.