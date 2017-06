Wien. Der Bonner OB Ashok Sridharan traf am 20. Juni im Rahmen der Austrian World Summit in Wien auf den österreichischen Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen und auf den ehemaligen "Terminator" Arnold Schwarzenegger.

Von general-anzeiger-bonn.de, 23.06.2017

Die Austrian World Summit fand am 20. Juni in der Hofburg in Wien statt. Die Initiative ist von Arnold Schwarzenegger im Rahmen seiner "R20 Regions of Climate Action" entstanden. Sie soll sich mit der Verbesserung des Klimas und dem Klimaschutz befassen, indem sie Politiker, Wissenschaftler, Unternehmen und Regionen zusammen bringt, um gemeinsam Lösungen zu erarbeiten.

Die R20-Initiative wurde 2010 gegründet und arbeitet eng mit den Vereinten Nationen, internationalen Finanzinstituten und regionalen Netzwerken zusammen. Nach eigenen Aussagen geht es der Initiative vor allem darum, eine Plattform zu bieten, welche die Vernetzung der verschiedenen Parteien ermöglicht und sogenannte "best practice projects" vorstellt, um zukünftige Projekte anzustoßen.

Ashok Sridharan war in Wien zu Gast

Die Diskussions- und Informationsveranstaltungen der Zusammenkunft befassten sich unter anderem damit, wie Klima-Projekte Finanzierungsmöglichkeiten gewinnen können, mit Strategien und Beispielen für gelungene Projekte zum Klimaschutz und warum die Umwelt als Thema auch für Unternehmen interessant ist.

Neben den prominenten internationalen Gästen, war auch ein Bonner Politiker zu Gast: Oberbürgermeister Ashok Sridharan postete ein Foto von sich auf seinem Facebook-Profil, auf dem er neben dem ehemaligen Gouverneur Kaliforniens Arnold Schwarzenegger sitzt. Er hat laut eigenen Angaben an einer Podiumsdiskussion zur Nachhaltigkeit in Städten teilgenommen.

Lokale und regionale Initiativen im Fokus

Wie die Stadt Bonn mitteilte, hatte das Bundesministerium für Bildung und Forschung dem Oberbürgermeister eine Teilnahme an der Konferenz nahegelegt. Dort traf der Bonner Oberbürgermeister sowohl auf den österreichischen Bundeskanzler Christian Kern, als auch auf den Schirmherrn der Konferenz, Alexander Van der Bellen.

Im Fokus des Treffens standen lokale und regionale Initiativen für die Nachhaltigkeits-Entwicklungsziele der Vereinten Nationen und die Klimaziele des Paris-Abkommens. Der Bonner Oberbürgermeister leistete seinen Beitrag über die Rolle von lokalen und subnationalen Akteuren in globalen Agenden und gab einige Beispiele aus Bonn an. So würden Maßnahmen zur Förderung erneuerbarer Energien und Klimaprojekte, die Bonn mit den Partnerstädten La Paz in Bolivien und Cape Coast in Ghana betreibt, zur Nachhaltigkeit beitragen.

Signal zu engerer Zusammenarbeit

Außerdem stellte Sridharan die strategische Forschungs- und Innovationsagenda "Zukunftsstadt" vor. Diese wurde von dem Bundesministerium für Bildung und Forschung gegründet und die Stadt Bonn beteiligt sich daran. Er lud die Anwesenden zudem zu dem im November in Bonn geplanten Klimagipfel der Städte und Regionen ein.

Da Sridharan zudem der Vizepräsident des ICLEI ist, setzte er den im März von ICLEI-Präsident begonnenen Austausch mit der OSZE fort. Er signalisierte in einem Gespräch mit OSZE-Generalsekretär Lamberto bei den Themen Risikomanagement und Sicherheit enger zusammen zu arbeiten.