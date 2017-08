Bonn. Vermutlich ist ein etwa 20 Jahre alter Mann von einer Zeugin entscheidend bei seinem Einbruchsversuch in ein Mehrfamilienhaus an der Adenauerallee gestört worden. Mit Hilfe eines Phantombildes versucht nun die Polizei Bonn den noch flüchtigen Tatverdächtigen zu ermitteln.

Von Dierk Himstedt, 10.08.2017

Die Polizei fahndet nach einem unbekannten Mann, der Anfang Juli versucht hat, in ein Mehrfamilienhaus auf der Adenauerallee einzubrechen. Da die bisherigen Ermittlungen ohne Erfolg blieben, hat nun die Polizei Bonn auf einen richterlichen Beschluss hin ein Phantombild des Tatverdächtigen veröffentlicht. Hinweise auf den Mann bitte an die zuständige Polizeidienststelle in Bonn unter der Rufnummer 0228/15-0.

Zusätzlich gibt die Polizei folgende Hinweise zu dem mutmaßlichen Einbrecher: Der Mann ist etwa Anfang 20, circa 1,65 Meter groß und ist von hagerer Statur. Er hat ein schmales Gesicht mit dunklem Hautton, eine spitze Nase und dunkle Augen. Die Haarfarbe des Mannes ist nicht bekannt, da sie durch eine rote Kappe mit weißem Emblem verdeckt waren. Der Verdächtige trug zudem ein blau-weiß-kariertes Hemd.

Dass der mutmaßliche Täter am 5. Juli nicht erfolgreich war, ist der Zeugin zu verdanken, die ihn bei seinem Einbruchsversuch entscheidend gestört hatte. Der unbekannte Mann war daraufhin, ohne etwas zu entwenden, geflüchtet.