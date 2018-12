Polizei ermittelt

Bonn. Bei einem Raub in der Bonner Nordstadt ist eine Frau in ihrer Wohnung attackiert und gefesselt worden. Die Polizei fahndet nach den beiden geflohenen Tätern und bittet um Hinweise.

Von general-anzeiger-bonn.de, 17.12.2018

Zwei noch unbekannte Männer haben eine Frau in ihrer Wohnung in der Bonner Nordstadt gefesselt und ausgeraubt. Wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte, war die 39-Jährige am Freitagnachmittag gegen 15.30 Uhr alleine in ihrer Wohnung am Hochstadenring, als zwei dunkel gekleidete und maskierte Männer in ihre Wohnung kamen und die Frau attackierten. Wie die Männer dort hineinkamen, ist noch unklar.

Nachdem die 39-Jährige gefesselt und eingeschüchtert wurde, raubten die Täter mehrere Tausend Euro Bargeld und verließen den Tatort schließlich unerkannt. Den Ermittlern zufolge flüchteten sie möglicherweise mit einem Pkw.

Der Frau gelang es schließlich, sich aus der Fesselung zu befreien und mit Hilfe einer Nachbarin die Polizei zu informieren. Diese leiteten eine Fahndung ein, doch konnten die Täter bislang nicht ermitteln. Einer der Männer soll etwa 40 Jahre alt und 1,70 bis 1,75 Meter groß sein. Er hat eine Glatze, eine kräftige Statur, ein rundes Gesicht und trug dunkle Kleidung.

Die Polizei sucht nach Zeugen und bittet unter der Telefonnummer 0228/150 um Hinweise.