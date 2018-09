Verhaftet auf Gesuch der Türkei

Bonn. Mehmet Y. aus Bonn, der im bulgarischen Urlaubsort Warna festgenommen wurde, wird am Mittwoch dem Haftrichter vorgeführt. Ihm droht die Auslieferung an die Türkei.

Der auf Gesuch der Türkei am Sonntag in Bulgarien festgenommene Bonner Mehmet Y. wird am Mittwoch in der Hafenstadt Warna dem Haftrichter vorgeführt. Er entscheidet, ob der 44-Jährige in U-Haft kommt. In dem Fall droht ihm die Auslieferung an die Türkei.

Mehmet Y., der aus der Türkei stammt und seit 2009 die deutsche Staatsbürgerschaft hat, wollte mit seiner Frau Urlaub am Goldstrand des Schwarzen Meers machen und war noch am Flughafen von der bulgarischen Polizei in Gewahrsam genommen worden . Gegen ihn liegt ein internationaler Haftbefehl vor. Mehmet Y. war 1999 in der Türkei in Abwesenheit wegen angeblicher Unterstützung der verbotenen Kurdenpartei PKK zu zwölf Jahren Haft verurteilt worden. Er floh damals nach Deutschland.

Mehmet Y. wird im Gericht in Warna von einem bulgarischen Anwalt vertreten. Seine Frau hat sich außerdem in Bonn eine Anwältin genommen. Die deutsche Botschaft in Sofia betreut Mehmet Y. konsularisch.

Bundesjustizminister Heiko Maas, der am Mittwoch von Berlin nach Ankara geflogen ist, ging auf die Frage, ob er den konkreten Fall bei seinem Treffen mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan und Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu ansprechen will, nicht direkt ein. Allgemein sagte er, es werde alles offen angesprochen, was anzusprechen ist, man wolle konstruktiv bei Menschenrechten vorankommen.

