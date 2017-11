Kleinanzeigen und Facebookseiten

Auf 26 Seiten haben Bonner Kleinanzeigen aufgegeben, in denen sie ihre Gegenstände verschenken.

Bonn. Was der eine nicht mehr braucht, kann für den anderen wiederrum sehr nützlich sein: Auf Internetseiten und Veranstaltungen verschenken Bonner ihre Sachen. Der GA verrät, wo und wie man sich in Bonn ganz ohne Geld durchschlagen kann.

Von Sofia Grillo, 16.11.2017

Küchen, Kleidung, Waschmaschinen oder Möbel - Gegenstände, die viele gerne neu kaufen, kann man in Bonn an verschiedenen Stellen kostenlos bekommen. Was einer nicht mehr braucht, kann für andere wiederrum genau das Richtige sein. Mit diesem Vorsatz verschenken zahlreiche Bonner Gegenstände auf Ebay-Kleinanzeigen oder Facebook-Seiten.

Auch Tauschbörsen, Kleidertauschtreffen oder Repaircafés liegen absolut im Trend und werden regelmäßig in Bonn veranstaltet.

Kurioses und Nützliches auf Ebay-Kleinanzeigen

Auf insgesamt 26 Seiten reiht sich eine Kleinanzeige nach der anderen, in denen Bonner Gegenstände und Möbel verschenken. Die Angebote sind so unterschiedlich, dass hier sicher jeder fündig wird. Zahlreiche einzelne Bücher, CD's oder Kleidung warten auf neue Besitzer. Manchmal finden sich unter den Kleinanzeigen auch kuriose Angebote.

So zum Beispiel ein Dekostrauch aus Bonn-Duisdorf. "Dekostrauch, seepferdchen, marine, beach house style zu verschenken", lautet die Beschreibung für ein dekoriertes Holzgestrüpp. Vielleicht schmückt es ja bald eine andere Wohnung. Mit der Anzeige "Versilberter Deckel sucht Dose. Die gesuchte Dose darf bis 7,3 cm Durchmesser haben. Der Deckel würde sich freuen", versucht ein Anbieter aus Hardtberg einen neuen Partner für seinen einsamen Dosendeckel zu finden. Die Anzeige "Jede Menge Pappe für Selbstabholer" hat ein Bonner aufgegeben, der seinen vielleicht nützlichen Papiermüll nach einem Umzug an den Mann zu bringen versucht.

Manche Angebote sind besonders großzügig: So möchte jemand ein funktionierendes Solarium in Bad Godesberg loswerden und es umsonst weggeben. Ebenfalls in Bad Godesberg sucht ein großes Trampolin einen neuen Besitzer. Außerdem findet sich die ein oder andere voll eigerichtete Küche in den Kleinanzeigen.

Egal ob man nun einen Dosendeckel oder ein Solarium braucht: Wer keine Scheu vor gebrauchten Sachen hat, kommt bei seiner Wunscherfüllung in Bonn sehr günstig weg.

Free Your Stuff auf Facebook

Auch auf Facebook verschenken Bonner fleißig: "Diese Gruppe soll die Möglichkeit bieten, mit ausgedienten Gegenständen aus dem eigenen Haushalt anderen eine Freude zu machen", steht in der Beschreibung der Facebook-Gruppe Free Your Stuff.

Das Konzept scheint zu funktionieren. Täglich posten User neue Angebote und ernten dafür reichlich Kommentare von Menschen, die sich für die Gegenstände interessieren. Gleichzeitig dürfen auch Mitglieder der Gruppe Suchanfragen stellen. Wer noch nicht Mitglied der geschlossenen Facebookgruppe ist, muss sich erst freischalten lassen.

Foto: dpa Der Politikstudent und Gründer der Facebook-Gruppe «Free your Stuff», Simon Neumann.

Tauschen und Reparieren

Wer nicht nur am Computer verschenken und finden möchte, kann in Bonn auch außerhalb der Wohnung an verschiedenen Stellen kostenlose Schätze finden. Auf Kleidertauschpartys können die Besucher ihre ungeliebte Kleidung mitbringen. Unter allen mitgebrachten Sachen tauschen die Besucher und jeder nimmt die Kleidungsstücke der anderen mit nach Hause, die ihrem Geschmack entsprechen.

Die nächste Kleidertauschparty veranstaltet Greenpeace Bonn in der Ermekeilkaserne (Reuterstraße 61) am 3. Dezember. Weitere Infos zu der Veranstaltung gibt es hier.

Auch kaputte Gegenstände müssen nicht im Müll landen. Repaircafés sind ehrenamtliche Initiativen, bei denen Hobbybastler kostenlos kaputte Gegenstände reparieren. Wer also einen Fernseher, eine Kaffeemaschine oder einen Plattenspieler mit Macken in der Ecke stehen hat, muss sich kein neues Gerät kaufen, sondern kann es zu den ehrenamtlichen Bastlern bringen. Nach der kostenlosen Reparatur kann es vielleicht noch etliche Jahre weiter verwendet werden.

Termine und Standorte der Repaircafés finden Sie hier. Die kommenden Reperatur-Termine sind am Freitag, 17. November, im Nachbarschaftstreff Pennenfeld (Maidenheadstraße 18) von 15 bis 17 Uhr und am Samstag, 18. November, in der Ermekeilkaserne (Reuterstraße 6) von 14 bis 17 Uhr.