Kinderbetreuung

In Elternteilzeit kümmern sich Julia und Jonathan Koch derzeit um ihren Sohn Frederick. Ab April brauchen sie einen Kita-Platz.

Bonn. Seit Monaten sucht das Ehepaar Koch für seinen 14 Monate alten Sohn in Bonn einen Betreuungsplatz ab April. Bislang sind alle Bemühungen gescheitert.

Wenn Julia und Jonathan Koch an den April denken, wird es beiden mulmig. Seit Monaten sucht das Ehepaar aus der Bonner Altstadt ab diesem Zeitpunkt einen Betreuungsplatz für seinen 14 Monate alten Sohn. Aktuell sind Mutter und Vater in Elternteilzeit und kümmern sich abwechselnd um Frederick. Doch damit ist bald Schluss, denn bei Jonathan Koch endet die Elternteilzeit im April und bei seiner Frau Julia wenig später. Spätestens dann ist die Familie auf einen Betreuungsplatz für den Filius angewiesen.

Doch bei ihrer Suche müssen die Kochs feststellen, dass es schwere als gedacht ist, im seit August laufenden Kitajahr einen Kita- oder Tagespflegeplatz zu bekommen. „Uns war nicht so klar, dass die Betreuungsmöglichkeiten im Prinzip immer erst ab August beginnen. Hätten wir das gewusst, hätten wir Frederick entweder früher in einer Kita anmelden oder selbst länger Elternzeit nehmen müssen“, sagt Julia Koch, die bei einem Bildungsträger in Köln arbeitet. Sie und ihr Mann, der als Informatiker tätig ist, müssen somit darauf hoffen, dass in einer Kita ein Platz für unter Dreijährige frei wird, etwa wegen Um- oder Wegzugs einer Familie.

Die Stadt teilt dazu auf Anfrage mit: „Leider ist es aufgrund der Finanzierungssystematik und eines Überhangs von Nachfragen nach Kita-Plätzen gegenüber dem Angebot für Kinder unter drei Jahren nicht möglich, Plätze für eine unterjährige Aufnahme frei zu halten.“ Alle städtischen Einrichtungen seien dazu angehalten, frei werdende Plätze dem Familienbüro zu melden. Das sei bemüht, im Kontakt mit Eltern auch unterjährig Lösungen zu finden.

300 Bewerber für fünf Plätze

Julia Koch bemängelt allerdings die Unterstützung des Familienbüros: „Dort hat man uns gesagt, wir sollten bei den Einrichtungen anrufen. Das haben wir auch getan. Von denen heißt es aber dann, dass alle Plätze schon vergeben sind.“ Die Stadt weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass nicht alle Kitas dem Familienbüro freie Plätze melden würden. Stattdessen belegten Einrichtungen in vielen Fällen solche Plätze mit Kindern von ihren Wartelisten. Deshalb werde Eltern empfohlen, „auch im direkten Kontakt mit den Einrichtungen zu bleiben“. Laut Stadt seien dem Familienbüro 123 Kinder unter drei Jahren bekannt, für die Eltern auf einen Betreuungsplatz vor Beginn des Kindergartenjahres am 1. August hofften.

Auch die Suche nach einer Tagesmutter über das Netzwerk Kinderbetreuung in Bonn war für Familie Koch bislang nicht erfolgreich. Nur eine Tagesmutter habe sich bei ihnen gemeldet, eine mögliche Betreuung aber wegen zu vieler Jungen in der Gruppe abgesagt. Wie schwierig die Lage ist, verdeutlicht Julia Koch an einem Beispiel: Zuletzt habe sie sich eine Kita angesehen, bei der es für fünf Plätze rund 300 Bewerber gebe.

„Inzwischen haben wir uns schon damit abgefunden, dass aus einer Vollzeitbetreuung nichts wird“, sagt die 31-Jährige. Bei einem Halbtagsplatz für ihren Sohn werde sie entweder ihre Wochenstunden bei ihrem Arbeitgeber dauerhaft reduzieren oder sich nach einer neuen Arbeitsstelle umsehen müssen. „Es wird für mich also wohl berufliche Konsequenzen haben“, sagt Julia Koch und ergänzt enttäuscht: „Es kann doch nicht sein, dass jemand seinen Beruf aufgeben muss, weil man für sein Kind keinen Kitaplatz findet.“

Ihren Unmut über die erfolglose Suche hat Julia Koch auch in einem Brief an Oberbürgermeister Ashok Sridharan geäußert. Darin habe sie die Situation geschildert, „aber auch ein bisschen Dampf abgelassen“, indem sie mangelnde Unterstützung für Berufstätige beklagt habe. Bislang steht eine Antwort des OB aus. „Seine Sekretärin hat gesagt, dass es nicht vergessen wurde und dass er sich noch persönlich melden werde“, berichtet Koch.

Seit diesem Monat erhalten Eltern über das städtische Portal „Kita-Net“ Rückmeldungen zur Vergabe der Betreuungsplätze für das Kindergartenjahr 2019/20. Auch von dort haben die Kochs noch keine positive Nachricht mit Blick auf den 1. August erhalten. Für die Familie gehen die Suche und das quälende Warten also vorerst weiter.