Bonn. Das Bonner Spendenparlament zieht Bilanz zu zehn Jahren seines Bestehens. Mehrere hunderttausend Euro konnten in dieser Zeit für gute Zwecke ausgegeben werden.

Von Stefan Hermes, 21.02.2018

„Vor zehn Jahren wussten wir nicht“, sagt Sibylle Becker als Vorsitzende des Bonner Spendenparlaments (BSP), „ob sich genügend Bürger fänden, die sich mit unseren Projekten auseinandersetzen und regelmäßig spenden würden.“ Inzwischen kann sich das BSP über 480 Mitglieder freuen, die den Verein mit monatlichen fünf Euro unterstützen. Seit der ersten Parlamentssitzung, die 2008 im Alten Wasserwerk stattfand, konnte bereits eine halbe Millionen Euro an soziale Projekte für Wohnungslose, Migranten, Kinder aus bildungsfernen Milieus oder Menschen mit Handicap weitergegeben werden.

In einer Bilanz blickten Becker, Gründungsmitglied und Ehrenvorsitzender Hans-Martin Schmidt sowie Wolfram Schmuck als stellvertretender Vorsitzender des Vereins auf die erfolgreichen zehn Jahre des BSP zurück. In 18 Sitzungen konnten bereits über 170 Projekte gefördert werden. Mit 260.000 Euro ist gut die Hälfte der bis heute gesammelten Fördermittel in Integrationsprojekte geflossen.

Mit weiteren rund 90.000 Euro wurden 28 Projekte für Menschen mit Handicaps gefördert, die diesen eine Teilhabe an Freizeitaktivitäten ermöglichten. Beispielsweise das Fußballspielen im Team von geistig Behinderten oder Naturerlebnisse für Kinder auf begleiteten Waldexkursionen.

Über 140.000 Euro an Fördermitteln konnten sich 42 Projekte aus dem Bereich Bildung für junge Menschen freuen. Damit wurden unter anderem Schüler mit Lernschwierigkeiten auf ihrem Weg zu einem Schulabschluss begleitet. Projekte für Senioren, wie den Aufbau eines ehrenamtlichen Begleitdienstes für alleinstehende alte Menschen oder Hilfen für Angehörige von Demenzerkrankten konnten mit 25.000 Euro unterstützt werden. Mehr als 30.000 Euro Spendengelder wurden für unterschiedliche gemeinnützige Initiativen wie Repaircafés, Frauenhäuser oder eine Rettungshundestaffel eingesetzt. Das BSP förderte somit Projekte mit einem Betrag von durchschnittlich 2900 Euro.

Das ehrenamtliche Organisationsteam des BSP ist in zehn Jahren von einer Handvoll Aktiver aus der Gründungsphase auf rund 25 ständig im Einsatz befindliche Mitstreiter angewachsen. Ralf Karabasz freut sich als einer der Parlamentarier aus der Gründungszeit, dass das BSP durch seine genaue Kenntnis der Spendenbedürftigkeit in Bonn eine Beratungsfunktion für förderungswillige Unternehmen übernommen hat. „Ganz toll, dass es so eine demokratische Sache ist“, findet Ruth Dobrindt vom Verein Abenteuer Lernen, der mit 1300 Euro vor zehn Jahren ein Mitmachzelt anschaffen konnte. Das ist noch immer im Einsatz, so kann der Verein davon bis heute profitieren.