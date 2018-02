33-Jähriger festgenommen

Bonn. Mit angeblichen Stellenanzeigen soll ein Bonner deutschlandweit Unternehmen um 100.000 Euro betrogen haben. Nun wurde der Mann festgenommen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 06.02.2018

Ein 33-jähriger Bonner soll über eineinhalb Jahre deutschlandweit Firmen um rund 100.000 Euro betrogen haben. Da er Dienstleistungen verkauft, letztlich aber nicht erbracht haben soll, haben Polizei und Staatsanwaltschaft den Mann nun festgenommen.

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft erklären, habe der Verdächtige mit seinen Media-Agenturen anderen Unternehmen angeboten, ihre Mitarbeitersuche zu optimieren und Stellenausschreibungen in deutschen Online-Jobbörsen zu platzieren. Jedoch soll er die Vorauszahlungen von seinen Kunden kassiert haben, ohne Stellenausschreibungen zu veröffentlichen. Der Verdächtige und seine drei Komplizen hätten das Geld zeitnah abgehoben, nachdem die Unternehmen ihre Konten zur Durchführung der Transaktionen bereitgestellt hatten. Schließlich war der 33-Jährige nicht mehr erreichbar. Bislang ist bekannt, dass er mit zwölf Media-Agenturen seine betrügerischen Dienste angeboten haben soll.

60 Strafanzeigen seien bereits bei den Ermittlern eingegangen, die bisher bekannte Schadenssumme belaufe sich auf rund 100.000 Euro, so Polizei und Staatsanwaltschaft.

Am vergangenen Donnerstag hat die Polizei die Wohnungen der Verdächtigen durchsucht und dabei Computer, Geschäftsunterlagen und Handy sichergestellt. Der 33-Jährige sitzt seitdem in Untersuchungshaft, ihm wird gewerbsmäßiger Betrug vorgeworfen. Seine drei Komplizen wurden ebenfalls vernommen, konnten danach aber wieder gehen. Unklar sei noch, ob es sich bei Media-Agenturen um tatsächliche Firmen oder um falsche Unternehmen handelt. Dies müsse noch ermittelt werden, so ein Polizeisprecher am Dienstagmorgen auf GA-Anfrage. Die Ermittlungen zu dem Fall dauern an.