TK-Gesundheitsreport für das Jahr 2016

Bonn. Laut dem Gesundheitsreport der Techniker Krankenkasse (TK) für das Jahr 2016 sind Bonner im NRW-Vergleich besonders gesund. Häufigste Ursache für Krankmeldungen sind Rückenschmerzen.

15.03.2017

In Bonn melden sich die Menschen mit rund 12 Tagen am seltensten in NRW arbeitsunfähig. Herne und Gelsenkirchen sind hingegen Spitzenreiter, wenn es ums Krankmelden geht. Die Arbeitnehmer melden sich in den beiden Städten im Ruhrgebiet mit mehr als 20 Tagen am häufigsten krank. Das hat eine Studie der Techniker Krankenkasse für das Jahr 2016 ergeben, die dem Kölner Stadt-Anzeiger vorliegt.

Im Ruhrgebiet sind demnach die Menschen öfter krank als in Verwaltungs- und Universitätsstädten wie Köln, Bonn, Düsseldorf oder Münster. Für den aktuellen Gesundheitsreport der TK wurden die Fehltage der 4,8 Millionen TK-Versicherten analysiert, von sowohl Erwerbstätige als auch Empfängern von Arbeitslosengeld I.

Im Bundesvergleich liegt NRW mit 15,5 Krankheitstagen pro Kopf im vorderen Drittel, wie Albrecht Wehner von der TK mitteilt. Bundesweit fehlen Beschäftigte durschnittlich an 15,3 Tagen. Hochgerechnet auf die gut 31 Millionen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Deutschland entfallen laut TK über 25 Millionen Fehltage allein auf die Einzeldiagnose "Rückenschmerzen".

Meistens müssen Menschen in NRW wegen Muskel- und Skeletterkrankungen zu Hause bleiben, gefolgt von psychischen Krankheiten. Laut der Kölner Gesundheitsökonomin Stephanie Stock müssen Unternehmen vermehrt darauf achten, dass das Arbeitsklima gesundheitsfreundlich ist - Stress durch ständige Erreichbarkeit oder Überarbeitung schlage auf die Gesundheit. Laut der aktuellen Stressstudie der TK leiden Beschäftigte mit hohem Stresslevel zudem überdurchschnittlich oft an Rückenschmerzen und Verspannungen.

Der vollständige TK-Gesundheitsreport erscheint im Juni.