In Bonn kann das Parkticket bald mit dem Handy bezahlt werden.

Bonn. Ab Montag gilt in Bonn ein neues Angebot an den Parkautomaten. Statt mit Kleingeld kann dann auch mit dem Smartphone gezahlt werden.

Von Peter Gassner, 11.07.2018

Gebühren auf städtischen Parkplätzen können ab kommenden Montag mit einer App per Smartphone bezahlt werden. Das neue Angebot setzt die Stadt mit dem Verein Smartparking um. Dieser vereint in Bonn auf einer digitalen Plattform aktuell sieben Anbieter für Handy-Parken. Zur Auswahl stehen die Apps der Anbieter Deutsche Telekom/T-Systems (Park&Joy), Easypark, ParkNow, Stadtraum (Mobilet), Sunhill (Travipay), TrafficPass (ParkMe) und Yellowbrick. Natürlich können Autofahrer weiterhin bar am Parkscheinautomaten zahlen.

Die rund 120 Parkscheinautomaten für etwa 2200 Parkplätze im Stadtgebiet bekommen entsprechende Aufkleber mit Informationen zum Handy-Parken. Die städtischen Mitarbeiter des Verkehrsaußendienstes erkennen durch einen Abgleich des Kennzeichens mit einem zentralen Online-System, ob die Gebühr bezahlt ist. Die Höhe der Parkgebühren bleibt unverändert. Für das Handy-Parken wird allerdings ein Service-Zuschlag erhoben, der je nach Anbieter unterschiedlich ist, wie die Stadt in ihrer Pressemitteilung berichtet. Laut Informationen der Anbieter liegen sie – soweit online einsehbar – zwischen 10 und 25 Cent pro Parkvorgang.

Wer das Angebot in Anspruch nehmen will, startet den Parkvorgang mit einem Anruf oder einer SMS und die Parkgebühr wird bargeldlos geleistet. Auf die gleiche Weise kann auch die Nachbuchung von Parkzeiterfolgen, ohne dass der Autofahrer wieder zurück an den Parkscheinautomaten muss. Eine Überzahlung sei somit ausgeschlossen, und eine Verwarnung aufgrund von Zeitüberschreitung müsse ebenfalls nicht gefürchtet werden.

Weitere Informationen unter www.smartparking.de