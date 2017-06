Ringvorlesung der Alanus Hochschule

Bonn. Bürger gestalten ihr Viertel und Lebensumfeld selbst: Um solche „Immovielien - Immobilien von vielen für viele“ ging es bei der Ringvorlesung „Bonner Orte. Anders. Sehen.“ der Alanus Hochschule in Kooperation mit dem General-Anzeiger. Solche „Immovielien" gibt es auch schon in Bonn.

Ein denkmalgeschütztes Industriegebäude sanieren, anschließend günstig wohnen oder mit vielen Gleichgesinnten arbeiten: Jeder Traum braucht einen realistischen Rahmen, um Wirklichkeit zu werden. Wie in der Samtweberei in Krefeld, wo die Bewohner mit Unterstützung der Bonner Montag Stiftung Urbane Räume Platz zum Leben und Arbeiten geschaffen haben.

Bei der Ringvorlesung „Bonner Orte. Anders. Sehen.“ der Alanus Hochschule in Kooperation mit dem General-Anzeiger stellten die Referenten am Dienstagabend solche „Immovielien - Immobilien von vielen für viele“ im Raiffeisenhaus an der Adenauerallee vor.

Henry Beierlorzer, Geschäftsführer der Urbane Nachbarschaft Samtweberei gGmbH in Krefeld, zeigte am konkreten Beispiel, wie sich der schrittweise Umbau der leerstehenden Fabrik auf das benachteiligte Stadtviertel auswirkt.

Verfallene Räume werden zu lebenswerten Orten

Die Stadt stellte die Immobilie über Erbbaurecht zur Verfügung, die Montag Stiftung unterstützt das Pilotprojekt für „Immovielien“ mit Startkapital und Beratung. Aus verfallenen Büros und Hallen ist ein lebenswerter Ort geworden: Es gibt schmucke Altbauwohnungen – auch für Mieter mit Wohnberechtigungsschein –, ein Nachbarschaftscafé und Gewerbe.

In den Mietverträgen für die Büros, die schon ab drei Euro pro Quadratmeter zu haben sind, ist gemeinnützige Arbeit festgeschrieben: Eine Stunde pro Quadratmeter und Jahr sind für das Viertel zu leisten. Die Initiative setzt laut Beierlorzer auf „Mischung, Mischung, Mischung in jeder Beziehung“ mit vielen unterschiedlichen Bewohnern und Gewerbetreibenden.

Was sind „Immovielien”?

„Es gibt in jeder Stadt in Deutschland »Immovielien«“, sagte Jörn Luft von der Montag Stiftung Urbane Räume. Als Beispiel nannte er die Bonner Ermekeilkaserne und das Kulturzentrum Kult 41 – jeweils ein Gebäude und eine Initiative, die im Stadtteil aktiv ist. Typisch für „Immovielien“ ist, dass eine zivilgesellschaftliche Gruppe die Entwicklung ihrer Stadt selbst in die Hand nehmen will. Sie engagiert sich ehrenamtlich und ohne ökonomische Gewinnerwartung für den Einzelnen. In Zeiten knapper öffentlicher Kassen brauche es mehr Akteure, „die zusammen Stadt machen“, so Luft.

Die „Immovielien“ schaffen Räume für Begegnung, sind Alternative zu Schließung sozialer und kultureller Infrastruktur, sichern langfristig bezahlbare Räume, geben dem Stadtteil Lebendigkeit und tragen zur sozialen Stabilisierung bei. Es müssen nicht nur Wohnprojekte sein. „Es gibt zum Beispiel über 400 Bürgerbäder in Deutschland“, sagte Luft. Bei diesem Modell werden Schwimmbäder von Bürgern betrieben.

Bessere Rahmenbedingungen gefordert

Es müsse bessere Rahmenbedingungen für gemeinwohlorientierte Immobilien- und Stadtentwicklung geben, forderte Stiftungsvorstand Oliver Brügge. Die Stiftung investiere in Menschen und Steine. Das zahle sich als Rendite für das Gemeinwohl aus. „Wir lassen in unsere Immobilien nur Menschen rein, die Lust auf Nachbarschaft und Gemeinschaft haben. Überschüsse werden ins Quartier investiert“, sagte Brügge.

