Traditionelle Veranstaltung in Graurheindorf

Bonn. Das alljährliche Elefantenrennen des Wassersportvereins Blau-Weiß-Bonn begeistert an diesem Sonntagnachmittag wieder zahlreiche Fans des Wassersports.

Von Sophia Rogalla, 26.08.2018

Die Teilnehmer müssen sich in diesem Jahr den Folgen des heißen Sommers stellen: „Durch den niedrigen Wasserstand des Rheins haben wir eine langsamere Fließgeschwindigkeit. Dadurch könnten sich die Zeiten verändern“, erklärt Ehrenvorsitzender Ulrich Dahl.

In diesem Jahr sind aber nicht nur die Teilnehmer mit Muskelkraft beim Paddeln und Kreativität bei der Verkleidung gefragt, sondern auch die Zuschauer beim Anfeuern. „Wir vergeben in diesem Jahr erstmalig einen Preis an das Team, das bei der Zieleinfahrt am lautesten angefeuert wird“, sagt Sonja Harzheim, die das Rennen kommentierte.

Das lauteste Jubeln erklang dabei nicht von den unparteiischen Zuschauern am Rhein, sondern von den konkurrierenden Teams auf der Terrasse des BWB. „Die Hauptsache ist ja auch der Spaß“, freut sich Harzheim.