Reaktionen auf GA-Bericht

In der Kerze erhielt man früher Fünf-Mark Scheine vom Kellner als Wechselgeld zurück. Als eine Art „Wasserzeichen“ war jeder dieser Scheine mit einer leuchtenden Kerze markiert, die in einer Keramikschale stand, so wie auch tatsächlich auf den Tischen in der Kneipe.

Bonn. Unsere Reise in die Vergangenheit der Bonner Kultkneipen ist auf große Resonanz gestoßen: Zahlreiche Leser schildern ihre Erinnerungen und Anekdoten zum damaligen Kneipenleben.

Von Sofia Grillo, 01.03.2018

Konzerte in den Rheinterrassen, Haschichgeruch vor dem Muffendorfer Underground oder die Entstehung der Mittelrheinischen Flippermeisterschaft in der Schumann-Klause: Unsere Reise in die Vergangenheit durch Bonns Kultkneipen hat zahlreiche Anekdoten hervorgebracht.

Doch damit fing das nostalgische Erinnern an Bonns vergangene Kneipen und Clubs erst an: Viele Leser wurden durch den GA-Bericht in ihre eigene und ganz persönliche Vergangenheit in Bonns Kneipenkultur zurückversetzt. Zahlreiche Zuschriften erreichten uns, in denen Leser ihre Anekdoten und Erinnerungen wieder aufleben lassen.

Dieter Büttner erinnert sich an die Konzerte in den Rheinterrassen. Viele bekannte Gruppen hätten dort gespielt. Das erste Konzert, was er in dem Kultlokal gesehen hätte, sei von der norwegischen Band "Ruphus" gewesen. Es seien nur knapp zwölf Leute im Publikum gewesen, weil keine Plakate aufgehängt wurden. "Die Band machte nach 45 Minuten eine Pause, hat sich zu den paar Zuschauern gesetzt und sich mit ihnen unterhalten und dann noch weitere 45 Minuten gespielt", schreibt Büttner von seinem Konzertabend aus dem Jahr 1980.

Fotos vom früheren Bonner Kneipenleben Foto: Maria Mensching Im Anno Tubac in den Siebzigerjahren.

Foto: Maria Mensching Im Anno Tubac in den Siebzigerjahren.

Foto: Maria Mensching In der Jazz-Galerie in den Siebzigerjahren.

Foto: Dirk Matten In der Mierscheidt.

Foto: Maria Mensching In der Jazz-Galerie in den Siebzigerjahren.

Foto: Maria Mensching In der Jazz-Galerie in den Siebzigerjahren.

Foto: Maria Mensching In der Jazz-Galerie in den Siebzigerjahren.

Foto: Privat Im Pinte in den Achtzigerjahren.

Foto: Privat Im Pinte in den Achtzigerjahren.

Foto: Hans-Peter Heck Ein Fünf-Mark-Schein aus der "Kerze".

Von Soulbands und Jazz-Liebhabern

Walter Stemmel erzählt von den zwei Musikclubs Sixteen(hundred) und Busstop. "Sie waren gleich nebeneinander am heutigen Standort des Bristol Hotels." Jeden Sonntag hätte im Busstop seine Soulband "Take 5" gespielt. Die Gäste hätten meist schon zwei Stunden vorher Schlange gestanden, so Stemmel. Ansonsten erinnere er sich an viel Rauch, Bier, die "schönsten Mädels" und "geile Musik".

Das erzählen Bonner zu den Kultkneipen Hans-Peter Heck "Ein Andenken aus der Kerze kam mir gleich in den Sinn, dass ich damals aufgehoben habe. Es handelt sich um einen der legendären Fünf-Mark-Scheine, die man in der Kerze vom Kellner als Wechselgeld zurück erhielt. Der Kneipenbesitzer Roland Korndörfer saß in seiner Bar Nacht für Nacht in einer Nische an Theke Eins, von wo aus er den Laden unter Kontrolle hielt und wo er so manch skurrile Idee ausheckte. So ließ er die Fünf-Mark-Scheine in größerer Zahl drucken und sie als Abreißblöcke zusammen laminieren. Diese gab er an seine Kellner als Wechselgeld aus. Als eine Art Wasserzeichen war jeder dieser Scheine mit einer leuchtenden Kerze markiert, die in einer Keramikschale stand, so wie auch tatsächlich auf den Tischen in der Kneipe."

Sascha Bäsch "Eine Kneipe in Bonn ist mir noch in guter Erinnerung: Die Gaststätte Tondorf auf der Sternstraße. Eine schmale, aber ellenlange Kneipe. Im Volksmund auch Rollkuchendiele genannt. Die Kneipe war der Treffpunkt für Marktleute und Handwerker. Ich habe dort als Kind oft den Rosenmontagszug geschaut."

Karin Schönfleder "Schon das Titelbild der Schuman-Klause verursachte ein Schmunzeln, denn dort trafen sich unter anderem auch die werdenden Diplomaten der AA-Ausbildungsstätte fast um die Ecke herum zum Flippern und Entspannen. Und das manchmal weit über die Sperrstunde hinaus. Lokalitäten wie das Cottage, Kiste, Kerze, Pseudonym, Falle, Old Saddle waren ebenfalls derzeit total angesagte Treffpunkte, zumindest sind mir diese Orte noch in Erinnerung."

Dieter Bungers Zum Club 46 : "Etwas besonderes war das Pissoir im Keller. Ein wahrer Ort der Kreativität. Zum Beispiel las ich einmal an der Wand, 'Gott ist tot – Nietzsche'. Einige Tage später stand darüber: 'Nietzsche ist tot – Gott'. Das fand ich schon ziemlich witzig. Aber getoppt wurde das noch einige Tage später: 'Beide sind tot – Django' hatte jemand darüber geschrieben."

H. J. Kleyenstuber "Es wäre noch das Weinhaus Krips zu erwähnen, geführt von Rudi und Lisa Krips, wo man zu dieser Zeit noch in Dreierreihen an der Theke stand und die 'Linkskurve' für Stammgäste vorbehalten war."

Gerd Johannes "Auch die Clubs, in denen Jazz aller Stilrichtungen bis hin zum Skiffle live geboten wurde verdienen eine Erwähnung - wie zum Beispiel der Sixteen(hundred) unter dem damaligen Bürgerverein (heute Bristol-Hotel) oder auch der Southborder-Jazzclub in Bad Honnef, in dem alle damals bekannten britischen Dixiebands auftraten."



"Und wollte man mal richtig 'abhotten', dann ging man in den Hotclub am Kaiserplatz, tief unten im Keller. Jazz und Rock'n-Roll waren angesagt", schreibt Leserin Karin Schönfelder aus ihrer Erinnerung. Jazz-Liebhaber seien aber auch im damals angesagten Southborder-Jazzclub in Bad Honnef tanzen gegangen. Oft habe sie dort die letzte Straßenbahn verpasst und sei dann per Anhalter nach Hause gekommen. "Der muffige Weinkellergeruch hing noch Wochen in den Klamotten", schreibt Schönfelder.

Die Eltern schickten sie dann Sonntagnachmittag zum Tanztee in die Beethovenhalle, wo "gut erzogene junge Damen laut Etikette mit dem Herren zu tanzen mussten, der am schnellsten zur Stelle war", so Schönfelder. Da das nicht so prickelnd gewesen sei, habe sie sich dann lieber im City-Café am Markt oder im Kaiser-Café am Kaiserplatz aufgehalten, "wo dann auch die cooleren Typen verweilten."

Erinnerungen aus der Sicht einer Thekenkraft

Anette Kaspers musste in den Achtzigerjahren neben der Bürotätigkeit abends noch in verschiedenen Bonner Kultkneipen jobben, damit das Geld reichte, schreibt sie an den GA. Sie habe unter anderem in der Schnapsuhr gekellnert: "Ich erinnere mich noch an die riesen Sauerei, die die Gäste mit den kostenlosen ungeschälten Erdnüssen anrichteten, die in einer Rille an der Theke jedem zur Verfügung standen. Die Putzfrau habe ich jedes Mal bedauert, aber ich glaube die vielen Gäste, und es war immer rappelvoll, kamen nur wegen den kostenlosen Erdnüssen."

Als sie in der Dorotheenstraße direkt neben der Studentenkneipe PUB gewohnt habe, sei ihr jeden Montagabend der Song "Marmor, Stein und Eisen bricht" von der Bar aus ins Schlafzimmer gedröhnt, so die Bonnerin. Es sei so laut gewesen, dass sie es nicht ausgehalten habe und auf ein Bier in die Kneipe gegangen sei. 1976 habe sie als Thekenfrau in der Kneipe Pinte gearbeitet, erzählt Kaspers. "Tablettweise tranken die Gäste, vornehmlich Jazzfreunde, damals auch gerne Apfelkorn oder Baco (Cola im Schnapsglas mit einem Spritzer Barcardi)."

Dieter Bungers erinnert sich gerne zurück an seine Zeit im Club 46 in den Sechziger- und Siebzigerjahren. Er sei damals freier Mitarbeiter im Bundeskanzleramt und sei heilfroh über das Kontrastprogramm gewesen, das ihm diese Kneipe abends geboten habe. Zum Bier habe es immer Soleier und Buletten gegeben. "Bei reichlich Bier spielten wir dann Skat, politisierten und schmiedeten Pläne für unseren nächsten Segeltörn", schreibt er.

Unterwegs nach der Sperrstunde

An die Sperrstunde für das Bonner Kneipenleben erinnert sich Günther Montag, der gerne in der Kaiserklause einen Absacker trank: "Man setzte sich nach ein Uhr ständig der Gefahr aus, von den Ordnungshütern aufgegriffen zu werden." Erwischten einen die Polizeibeamten seien Belehrungen und eine Einladung zum Polizeirevier gefolgt. "Man gab sich dort zerknirscht ob der Gesetzesübertretung und gelobte Besserung", schreibt Günther.

Norbert Flöcken erzählt von einem ganz besonderen Nebenjob während des Studiums. Er sei Aushilfsfahrer bei einem Getränkehandel gewesen und habe Bierfässer und andere Getränke an die Bonner Kneipen ausgefahren. Vor der Fahrt zur Schumann-Klause sei er vom Chef gewarnt worden: "Nur abladen und ausliefern, wenn vorher bezahlt worden ist!"

Flöcken habe bald selbst als Kunde sein Bier in der Schumann-Klause getrunken und die Warnung seines Chefs schnell verstanden. Viele Kunden ließen ihre Getränke anschreiben und so hätten sich hinter der Theke die Bierdeckel mit den Schulden der Kunden haushoch gestapelt.