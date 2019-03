Offerte im Internet

Bonn. Einen hochwertigen Fahrradanhänger der Marke Thule haben Unbekannte zwischen Dienstag und Mittwoch vergangener Woche in Kessenich gestohlen – und laut Polizei umgehend im Internet zum Kauf angeboten.

Von Andreas Stanetschek, 06.03.2019

Unbekannte Täter haben am Dienstag oder Mittwoch vergangener Woche in Kessenich einen hochwertigen Fahrradanhänger der Marke Thule gestohlen. Kurz danach wurde der Anhänger im Internet zum Kauf angeboten. Der Anhänger stand gesichert vor einem Haus an der Gerhard-Samuel-Straße. Nachdem der Eigentümer den Diebstahl entdeckt hatte, suchte er seinen Fahrradanhänger auf einer Verkaufsplattform im Internet und wurde fündig. Er verabredete sich mit dem Anbieter aus Köln für vergangenen Freitag zum Kauf. Im Anschluss informierte er die Beamten der „Ermittlungsgruppe Bike“ der Bonner Polizei.

Die Ermittler beorderten ihre Kölner Kollegen zum anberaumten Treffen. Dort erkannte der Bestohlene anhand von Individualmerkmalen seinen Anhänger wieder. Der Verkäufer machte widersprüchliche Angaben zur Herkunft des Anhängers, der von den Beamten beschlagnahmt wurde. Die Ermittlungen dauern an.

Fahrradanhänger und Lastenräder stehen bei Langfingern offenbar hoch im Kurs. Unbekannte hatten schon am Wochenende 6./7. Januar sowie am 12. Dezember Lastenfahrräder in Bonn gestohlen. Von ihnen fehlt bislang jede Spur.