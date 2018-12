Virtuose Akrobaten und witzige Hunde

Beuel. Der Weihnachtscircus ist zur lieb gewonnenen Tradition für viele Bonner geworden. Ab kommenden Freitag lädt er zum zwölften Mal in seine Manege ein - allerdings an ungewohnter Stelle.

Von Susanne Wächter, 18.12.2018

Dieses Mal steht das Zirkuszelt in Beuel – aus unterschiedlichen Gründen. Am Zelt fehlen noch Feinheiten wie Dekorationen und in der Manege natürlich die Künstler. Die werden vom 21. Dezember bis zum 6. Januar kleine und große Menschen aus Bonn und der Region mit ihren Shows verzaubern.

Zweieinhalb Stunden voller Action und Fantasie, aber auch Witz bietet der Zirkus seinem Publikum. „Alle Nummern sind neu im Programm“, sagt Manuel Fischer von der Sun Vista Kunst und Show-Produktion und verantwortlich für die Buchung der Künstler. Alle engagierten Künstler seien Experten ihres Faches, kündigt Fischer an. Da ist zum Beispiel Janine Eggenberger. Die junge Schweizerin hat es bis ins Finale der Fernsehshow „Das Supertalent“ geschafft, und jetzt können die Besucher sie beim Weihnachtscircus live erleben.

Eggenberger wird als „virtuose“ Luftakrobatin gefeiert. Ausgebildet wurde die gebürtige Schweizerin von Trainern des Cirque du Soleil im kanadischen Montreal. Vor drei Jahren dann der Schock. Sie stürzte aus drei Metern Höhe auf den Kopf. Eine schwere Gehirnerschütterung war die Folge. Aber sie kämpfte sich zurück ins Rampenlicht. Erst beim Supertalent, jetzt unter der Zirkuskuppel des Weihnachtszirkus.

Fischer muss weit in die Zukunft blicken, um hochkarätige Künstler engagieren zu können, wie er im Gespräch mit dem GA erzählt. Umso stolzer ist er darauf, Rosi Hochegger mit ihrer vierbeinigen „Rasselbande“ verpflichtet zu haben. Beim berühmten Zirkusfestival in Monte Carlo erhielt die bunte Truppe aus Mensch und Tier eine silberne Auszeichnung. Man müsse kein ausgesprochener Hundefreund sein, um ihre witzigen Nummern toll zu finden, meint Fischer. Er hat sie selbst live erlebt in Monte Carlo.

Hunde, Kamele, Pferde und Ponys seien laut Fischer die eigentlichen Stars in der Manege des Weihnachtscircus. Für Familien jedenfalls sei es immer wieder ein Erlebnis, wenn vor der Vorstellung und in den Pausen der Zirkus-Zoo seine Tore öffnet. „Bei uns kann man nicht nur die Tiere hautnah erleben, wir öffnen uns grundsätzlich unseren Gästen beim Blick hinter die Kulissen.“

Dass das Zelt nun in Beuel und nicht mehr in Bonn oder Bad Godesberg aufgeschlagen wurde, habe seine Gründe. Der angestammte Platz vor der Beethovenhalle wird für deren Sanierung benötigt, und die Rigal'sche Wiese falle nicht nur aus, weil sie bei Regen sehr matschig wird und das Wasser schlecht abfließen kann.

Auch die Sanierung des Tunnels sei ein Handicap gewesen, weil die Fahrt nach Bad Godesberg wegen der Staus zur Tortur werden kann und Gäste vom Zirkusbesuch abhalten könnte.

Der Bonner Weihnachtscircus hat sein Zelt bis Sonntag, 6. Januar, auf dem Festplatz an der Siegburger Straße 178 in Beuel aufgeschlagen. Die Premiere beginnt diesen Freitag um 19 Uhr. Für Kinder gibt es bereits um 15 Uhr die Vorpremiere. Karten für Erwachsene kosten zwischen 20 und 40 Euro für Erwachsene. Kinder und andere ermäßigungsberechtigte Gruppen zahlen je nach Platz 15 bis 35 Euro. Ausführliche Infos zum Programm und zu den Künstlern, die in der Manege auftreten, gibt es auf www.bonner-weihnachtscircus.de

Gottesdienst im Zirkuszelt: Schaustellerseelsorger Pfarrer Sascha Ellinghaus lädt für den Tag der Unschuldigen Kinder (Freitag, 28. Dezember) zu einem Gottesdienst ein. Er beginnt um 11 Uhr im Weihnachtszirkus an der Siegburger Straße in Beuel.