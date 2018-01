Kurse an der VHS

Blick in das lichtdurchflutete Atrium: VHS-Direktorin Ingrid Scholl im Haus der Bildung am Mülheimer Platz.

Bonn. Stadtentwicklung ist das Schwerpunkthema im ersten VHS-Semester 2018, das am Montag, 19. Februar, beginnt. Bezogen auf Bonn geht es zum Beispiel um die Rheinpromenade, die kurfürstliche Zeile und das Villenviertel in Bad Godesberg.

Von Hans-Peter Brodüffel, 11.01.2018

In Kooperation mit Partnern wie dem Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung, dem Netzwerk Recht auf Bonn und Bonn im Wandel werden Fragen des Wohnungsbaus, der Bürgerbeteiligung bei der Stadtentwicklung und der Smart City behandelt. Regionale Reihen zu Afrika, Lateinamerika, dem Maghreb und Südostasien werfen ein Licht auf die großen Herausforderungen der urbanen Entwicklung in anderen Teilen der Welt, zum Beispiel „Boomende Städte in Asien – Leben und Überleben in Megastädten und Regionalzentren“ oder „Kulturelle Vielfalt in urbanen Räumen Lateinamerikas“. „Im Vorfeld der Fußballweltmeisterschaft in Russland nehmen wir auch die Stadtentwicklung Südafrikas acht Jahre nach dem dortigen sportlichen Mega-Event unter die Lupe“, sagt Ingrid Schöll bei der Vorstellung des neuen Programms im Haus der Bildung.

Im neuen Semester werden mehrere hundert Fremdsprachenkurse angeboten. „Wir sind außerordentlich stolz auf unsere Fremdsprachenangebote“, betont die VHS-Direktorin, „haben wir doch in vielen Sprachen Stufen im Angebot, die sich auf sehr gutem bis fast zum muttersprachlichen Niveau bewegen“. Die kostenlosen Einstiegsberatungen vor Semesterbeginn geben Interessenten, die Englisch, Französisch, Spanisch oder Italienisch lernen wollen, eine Orientierung, um den passenden Kurs zu finden. Weit mehr als hundert Angebote präsentiert auch der Bereich Gesundheit und Ernährung.

Präventionskurs

Nicht nur im Haus der Bildung, auch in den Stadtteilen werden Bewegungs- und Entspannungsübungen unterschiedlicher Art angeboten, darunter Shaolin-Qigong und Ashtanga-Vinyasa-Yoga. Die Schnittstelle von Gesundheit und Ernährung bedient der Präventionskurs „Ich nehme ab“. Neu im Angebot bei den Kochkursen: „Kreatives Brotbacken für Anfänger“, „Tortenbacken für Anfänger“ und „Vegane Wintergerichte“. Einige Kochkurse werden auch in Englisch, Italienisch und Französisch angeboten.

Im Bereich Kunst und Kultur ragt der neue Theaterkurs „Ludwig“ heraus. Am Ende des Kurses wird ein Krimiratestück vor Publikum aufgeführt, das eine fiktive Episode aus dem Leben Beethovens erzählt. In der Reihe „Nachgefragt!?“ bietet die VHS am 12. März eine Begegnung mit dem Generalmusikdirektor Dirk Kaftan in der Bonner Oper an. Er verrät, wie er mit dem allgegenwärtigen Namenspatron „Ludwig van …“ umgeht und wie er die Bonner erreichen will.

Mit Beginn dieses Semesters wurde auch der Fachbereich „Beruf und Qualifizierung“ in „Beruf, IT und Digitales“ umbenannt. „Wir tragen damit der Entwicklung Rechnung, dass die Digitalisierung immer mehr zu einem Querschnittsthema in der Bildung wird“, sagte Fachbereichsleiter Harald Otto. So findet man künftig auch in diesem Bereich Verweise auf die Aktivitäten anderer Fachbereiche. Unter digitale Bildung fällt daher ein Besuch in der T-Gallery, eine Diskussion über die Antworten des Bonner Einzelhandels auf die Online-Angebote und die Perspektiven der Smartcity.

