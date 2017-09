Arbeiten laufen auf Hochtouren

Bonn. Die Arbeiten an der Uni-Tiefgarage laufen derzeit auf Hochtouren. Nach Abschluss der vorbereitenden Maßnahmen kann nun mit der eigentlichen Sanierung begonnen werden. Die 200-Jahr-Feier der Uni muss deshalb vor der Kulisse eines Bauzauns stattfinden.

Von general-anzeiger-bonn.de, 26.09.2017

Seit 2013 ist die Uni-Tiefgarage bereits geschlossen, der Beginn der Arbeiten musste mehrmals verschoben werden. Im Juni ging es schließlich los mit den Arbeiten, mittlerweile liegt die Sanierung im Zeitplan. Das teilte der Bau- und Liegenschaftsbetrieb in NRW (BLB) mit. Somit können nach den vorbereitenden Maßnahmen nun die eigentlichen Arbeiten beginnen.

Entlang des Regina-Pacis-Weges wurde bereits eine Baustelle eingerichtet. In dieser Woche beginnt der Rückbau der Gebäudetechnik im Inneren der Tiefgarage. Im Bereich des Weges sowie an der Zu- und Ausfahrt zur Tiefgarage wurden Schuttcontainer aufgestellt, um den Bauschutt zu entsorgen. Für den November sind weitere Arbeiten angesetzt. So sind unter anderem der Einbau einer neuen Zwischendecke sowie das Abtragen der Bodenplatte im zweiten Untergeschoss geplant.

Der BLB NRW geht bei einem störungsfreien Verlauf der weiteren Prozesse davon aus, dass die Sanierung wie geplant Ende 2019 abgeschlossen werden kann. Neben dem Einbau neuer Brandschutztüren und -tore aufgrund eines neuen Brandschutzkonzeptes werden auch die Beleuchtung, die Videoüberwachung und die Schrankenanlagen der Garage komplett erneuert. In Höhe Stockenstraße/Regina-Pacis-Weg wird zudem ein Personenaufzug errichtet. Die Sperrung der Garage sorgt auch dafür, dass die 200-Jahr-Feier der Bonner Universität vor der Kulisse eines Bauzauns stattfinden muss.