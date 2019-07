Nach Befreiung im Kreis Ahrweiler

Bonn. Das Bonner Tierheim hat elf der 136 geretteten Hunde eines Züchters aus dem Kreis Ahrweiler aufgenommen. Zahlreiche Bürger haben bereits ihre Hilfe angeboten und sich bereit erklärt, die verwahrlosten Tiere aufzunehmen.

Von Martin Wein, 18.07.2019

Am Tag nach der konzertierten Aktion von Polizei, Amtstierärzten des Kreises Ahrweiler und neun Tierheimen in der Region gegen ein Tierhändler-Paar in der Eifel sind die elf nach Bonn gekommenen Hunde den Umständen entsprechend wohlauf. Mitarbeiterinnen und eine Veterinärin haben die Tiere noch am Abend untersucht, gewaschen und mit Mitteln gegen Würmer und Flöhe behandelt.

Neben einem Wurf Dackelwelpen hat das Albert-Schweitzer-Tierheim vor allem die ältesten Hunde aufgenommen. Im schlimmsten Zustand ist die Dackeloma Flöckchen. Die Hündin ist bis auf drei Kilogramm abgemagert. "Ihre Zähne sind völlig verfault und mit Haaren verwachsen", berichtet Tierpflegerin Julia Zerwas. Das Tier habe Trockenfutter gar nicht kauen können. Flöckchen wird jetzt mit Suppe aufgepäppelt. Später müssen ihr wohl die meisten Zähne gezogen werden, um die Schmerzen zu lindern. Noch in der Nacht wurden ihre Krallen geschnitten, damit sie überhaupt wieder stehen kann.

Nach dem Hinweis eines Kaufinteressierten hatte die Polizei am Dienstag 136 Hunde aus einer kleinen Wohnung befreit. "Die Tiere wurden teils in Hasenställen oder Transportboxen gehalten und lagen in ihren eigenen Ausscheidungen", berichtet Tierpflegerin Zerwas, die bei der Aktion für das Bonner Tierheim vor Ort war, "ich glaube nicht, dass die überhaupt mal ausgeführt wurden".

Nach Bekanntwerden des Falls haben bereits zahlreiche Bonner ihre Bereitschaft zur Aufnahme eines der in Obhut genommenen Hunde erklärt. Bis die Tiere vermittelt werden können, wird es aber noch etwas dauern. Zunächst müssen sie aufgepäppelt und ihre Eigentumsverhältnisse geklärt werden.

Gerettete Hunde im Bonner Tierheim Foto: Martin Wein

Einige soll das Ehepaar aus der Eifel bereits interessierten Käufern versprochen haben. Von den Tierheim-Mitarbeitern verlangten die Eheleute, die Zuchtwelpen nicht unter 1000 Euro das Stück abzugeben.