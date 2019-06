Die angehende Ärztin Olivia Ahrens hört Eric genau zu, was seinem Einhorn Lyria fehlt.

03.06.2019 BONN. Das Universitätsklinikum Bonn behandelt vom 12. bis 14. Juni auf dem Gelände vor der Uni-Kinderklinik wieder verletzte und erkrankte Puppen, Teddys und andere Kuscheltiere.

Das Universitätsklinikum Bonn behandelt wieder verletzte und erkrankte Puppen, Teddys und andere Kuscheltiere. Vom 12. bis 14. Juni erwarten angehende Mediziner und Stofftierexperten Kita-Gruppen sowie Familien, die die Patienten aus Plüsch oder Plastik begleiten, auf dem Gelände vor der Uni-Kinderklinik, wie das Krankenhaus am Montag ankündigte. Die 16. Teddyklinik findet in Kooperation mit der AOK Rheinland/Hamburg, dem Förderkreis für krebskranke Kinder und Jugendliche Bonn und den Fachschaften Medizin und Pharmazie statt.

„Der Besuch in der Teddy-Klinik soll den Kindern die Angst vor dem Arzt im weißen Kittel und dem Krankenhaus nehmen“, erläuterte Johannes Breuer, Geschäftsführender Direktor des Zentrums für Kinderheilkunde am Universitätsklinikum Bonn, das Konzept. Besonders Kindern, denen ein Krankenhausaufenthalt kurz bevorsteht, helfe es, die Ängste zu zerstreuen, da sie den Ablauf in der Klinik kennenlernen könnten. Auch für die Studierenden seien die Behandlungserfahrungen wertvoll als Übung für den Umgang mit künftigen Patienten.

Die Spannbreite der Erkrankungen der Plüschtiere reicht von typischen Verletzungen wie abgefallenen Knopfaugen über ausgerenkte Gliedmaßen bis hin zu seltenen Fellerkrankungen, wie die Uniklinik schilderte. Für die Spielgefährten von Jungen und Mädchen im Kindergartenalter verwandelt sich das Gelände des Zentrums für Kinderheilkunde am Universitätsklinikum Bonn in ein Teddy-Krankenhaus mit Anmeldung, Wartezone, Behandlungsräumen, OP, Röntgenabteilung und einer Apotheke. Erfahrene Fachärzte für Stofftier-Heilkunde kümmerten sich dann um die Patienten, legten Verbände an und setzten Spritzen, erklärte die Uniklinik. Auch auf komplizierte Operationen sei die Teddyklinik gut vorbereitet. (epd)