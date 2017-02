01.02.2017 Bonn. Polizeibeamte aus Bonn haben am Dienstag bei Nürnberg einen Bonner Syrien-Rückkehrer festgenommen. Ihm wird die Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung sowie die Vorbereitung einer Gewalttat vorgeworfen.

Der 31-jährige Pascal O. aus Bonn ist am Dienstag in Burgthann bei Nürnberg von Beamten der Bonner Polizei festgenommen worden. Ihm wird nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft NRW vorgeworfen, Mitglied der terroristischen Vereinigung „Junud al-Sham“ zu sein. Er soll sich von Dezember 2013 bis Januar 2014 in Syrien aufgehalten haben, dort unter anderem eine Waffenausbildung erhalten haben und als Wachdienst für die Vereinigung im syrischen Bürgerkrieg gedient haben.

Im Zusammenhang mit der Festnahme wurden insgesamt drei Wohnungen in Bonn und Neuwied durchsucht. Gegen Pascal O. wurde ein Haftbefehl wegen des Verdachts der Mitgliedschaft in einer ausländischen terroristischen Vereinigung und der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdeten Gewalttat erlassen. Er soll noch am Mittwoch dem Haftrichter in Düsseldorf vorgeführt werden. (ga)