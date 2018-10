Semesterticket wird nicht anerkannt

Bonn. Trotz gültigem Studentenausweis müssen Bonner Studenten teilweise 60 Euro drauf zahlen. Das Problem haben sie nicht nur in ihrer Uni-Stadt, sondern auch in Zügen der deutschen Bahn auf der Fahrt durch NRW.

Von Felix Schröder, 09.10.2018

„Ein Satz mit X, das war wohl nichts“, dürften sich einige Studenten der Bonner Uni zum Beginn dieses Semesters gedacht haben. In den Bussen und Bahnen forderten Kontrolleure sie trotz ihres neuen Semestertickets auf, ein „erhöhtes Beförderungsentgelt“ in Höhe von 60 Euro zu bezahlen.

Dort, wo sich normalerweise die Matrikelnummer befindet, überlagern mehrere große X‘ eine Nummer, die nicht mit der studentischen Erkennungsnummer übereinstimmt. Das mache einen zwielichtigen Eindruck befand zumindest angesichts der durchgestrichenen Zahl das Kontrollpersonal, das dahinter einen ungültigen Ausweis wähnte. Mit jener Matrikelnummer melden sich Studenten beispielsweise für Prüfungen an.

Der Fehler entstand beim Druck des Ausweises, wie Pressesprecherin Alena Schmitz vom allgemeinen Studierendenausschuss (Asta) dem GA mitteilte. Die Universität lässt die Tickets von einem Dienstleister herstellen. Dieser druckte fälschlicherweise eine andere Zahl in das Feld, wo eigentlich die Matrikelnummer hinterlegt ist. Ein Pfeil darunter weist auf die klein gedruckte korrekte Nummer.

Kontrolleur müsse Betrug verhindern

Dieser Fehler hat zwar keine Auswirkungen auf die Gültigkeit des Tickets. Trotzdem benachrichtigte der Asta die SWB erst einige Tage nach Bekanntwerden der ersten Komplikationen. Da war es für manche Studenten allerdings zu spät, die den Aufschlag hinnahmen und laut Schmitz schon bezahlt hatten. In einem der vorherigen Semester habe es das Problem mit den X‘ auf den Ausweisen bereits gegeben. „Hier hatte uns das Studierendensekretariat früher informiert“, teilte SWB-Sprecher Michael Henseler dem GA mit.

„Im Verdachtsfall muss der Kontrolleur verhindern, dass betrogen wird“, sagte Henseler. Die Zahl der Betroffenen sei aber überschaubar. 37 Fälle notierte das Kontrollpersonal unter dem Stichwort „Semestertickets“ seit Beginn des neuen Studienhalbjahrs. Hierbei, so Henseler, hätten aber mehr als 80 Prozent kein aktuelles Ticket zum Wintersemester vorgelegt. Studenten können in diesem Fall das aktuelle Ticket nachreichen und so lediglich eine Gebühr von sieben statt 60 Euro zahlen.

Mitarbeiter der SWB in Kenntnis gesetzt

„Die meisten Probleme mit dem fehlerhaften Semesterticket betreffen die Deutsche Bahn“, so Schmitz. Da – durch NRW reisende – Studenten noch einige Zeit mit dem Problem konfrontiert sein könnten, empfiehlt der Asta sich in den konkreten Situationen auf die Gültigkeit des Tickets zu berufen, die Zahlung zu verweigern und auf die Berichterstattung hinzuweisen. Schmitz rät, sich schnell an die Mobilitätsbeauftragten des Asta zu wenden, um das Geld zurückzubekommen.

Alle Betroffenen, die durch den Druckfehler eine Zahlungsaufforderung vonseiten der SWB bekommen haben, brauchen das geforderte Entgelt nicht bezahlen. Untätig können sie aber nicht bleiben. „Die Studierenden müssen in unserem Service-Center einen Einspruch formulieren. Diesem wird definitiv entsprochen“, sagte SWB-Sprecher Henseler.

Am letzten Freitag setzten die SWB ihre Mitarbeiter über das Problem in Kenntnis, damit es zumindest in Bonn nicht weiter zu unangenehmen Zahlungsaufforderungen kommt. Zusätzlich schickten sie zusammen mit dem Asta ein Ticketmuster an andere Verkehrsunternehmen in NRW.