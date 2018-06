Ranking von Travelcircus

Bonn. Dass die Heerstraße in Bonn eine beliebte Anlaufstelle für Touristen ist, ist schon lange kein Geheimnis mehr. Der Reiseanbieter "Travelcircus" kürte die Straße nun zu einer der 15 schönsten Straßen der Welt.

Von Alina Remer, Sebastian Fink, 29.06.2018

Bei der Suche nach den schönsten Straßen der Welt erscheinen einem schnell bekannte Wege vor Augen: Die Champs-Élysées in Paris beispielsweise oder auch die Lombard Street in San Francisco.

Aus dem Kino bekannt sein dürfte den meisten auch der Highway 163 in Utah. Den asphaltierten Weg durch das Monument Valley in den USA durchlief schon Tom Hanks als Forrest Gump im gleichnamigen Film und beendete seinen Lauf durch das Land genau auf jener Straße. Doch dass sich auch eine Bonner Straße neben den eben genannten in der Liste der schönsten Straßen der Welt wiederfindet, ist zunächst doch überraschend. Der Reiseanbieter "Travelcircus" hat die Heerstraße in diese 15 Straßen umfassende Liste mit aufgenommen. Besser bekannt ist die Heerstraße nicht nur den Bonnern als Heimat der Kirschblüte.

Für die Aufnahme in die Liste der schönsten Straßen reichen der Heerstraße im Prinzip schon rund zehn bis vierzehn Tage im April - denn dann erblühen die Bäume dort in voller Pracht und locken unzählige Touristen aus der ganzen Welt nach Bonn. Doch die Heerstraße ist mit diesem rosa Dach nicht ganz alleine in Bonn: Neben den Kirschbäumen dort befinden sich weitere unter anderem in der Maxstraße, der Dorotheenstraße und der Paulstraße. Zu den 15 schönsten Straßen der Welt gehören diese aber laut Travelcircus nicht. Die Heerstraße dagegen findet sich als einzige deutsche Straße in der Liste wieder. Die Bewohner der Heerstraße können also spätestens jetzt sicher sein, in der schönsten Straße Deutschlands zu wohnen.

Die gesamte Liste der 15 schönsten Straßen der Welt von Travelcircus: