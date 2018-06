Durchsagen in Bussen und Bahnen

Bonn. An den Haltestellen und in den Bussen und Bahnen in Bonn gibt es zur WM wieder einen Liveticker: Die Bonner Stadtwerke sagen aktuelle Spielstände der Deutschen Nationalmannschaft durch.

Von general-anzeiger-bonn.de, 13.06.2018

Wer an WM-Spielen der Deutschen Nationalmannschaft im öffentlichen Nahverkehr unterwegs ist, bekommt dennoch alles mit: Die Bonner Stadtwerke sagen die aktuellen Spielstände und Endergebnisse in Bussen und Bahnen über Lautsprecher an. Das teilten die SWB am Mittwoch mit. Auch über die Anzeigen an den Haltestellen der SWB werden die Ergebnisse angezeigt.