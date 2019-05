BONN. "In Bonn ist kein Platz für die antisemitische BDS-Bewegung" - so lautet der Dringlichkeitsantrag, der vom Stadtrat in Bonn beschlossen worden ist. Die Debatte darüber war hitzig, nicht in jedem Punkt herrschte Einigkeit.

Der Rat hat nach hitziger Debatte einen Dringlichkeitsantrag beschlossen, der mit dem Titel „In Bonn ist kein Platz für die antisemitische BDS-Bewegung“ überschrieben war. Damit bringen die Antragsteller von CDU, SPD, Grünen und FDP zum Ausdruck, dass sie die Kampagnen der Bewegung Boycott, Divestment an Sanctions (BDS) für antisemitisch und antiisraelisch halten und deren Aufrufe zum Boykott israelischer Waren, Unternehmen, von Wissenschaftlern und Auftritten verurteilen. Außerdem soll die Stadt weder für Kampagnen der BDS noch für Veranstaltungen von Gruppen, die der Bewegung nahe stehen, öffentliche Räume zur Verfügung stellen.

Dieser Passus obliegt allerdings noch einer juristischen Prüfung durch die Stadt. Oberbürgermeister Ashok Sridharan äußerte zumindest Zweifel daran, dass man der umstrittenen, aber nicht verbotenen BDS tatsächlich das Versammlungsrecht in öffentlichen Räumen verbieten dürfe. Der Rat ruft mit seinem Beschluss überdies öffentliche Institutionen auf, sich dieser Haltung anzuschließen und unterstreicht seinen Willen, die Verwaltung beim Kampf gegen den Antisemitismus zu unterstützen.

Kampagnen der BDS werden abgelehnt

Vorangegangen war im Rat eine lange Debatte mit zahlreichen Redebeiträgen, in der Alois Saß (SPD) erklärte, durch den Antrag finde „keine Zensur“ statt, seine Fraktion vertrete aber die Auffassung, dass Teile der Bewegung das Existenzrecht Israels in Frage stellten. Klaus-Peter Gilles (CDU) und Werner Hümmrich vertraten die Auffassung, dass der Antrag die, wie Hümmrich sagte, „Toleranz als Bonner Tradition“ bekräftige.

Die Linke stimmte innerhalb der eigenen Reihen zu den verschiedenen Punkten unterschiedlich ab. Ihr Ratsherr Jürgen Repschläger betonte zwar, er lehne die Kampagnen der BDS ab, der Antrag differenziere aber nicht das Spektrum der Menschen, die der Bewegung angehörten, und deren Meinungsfreiheit.

Der Grünen-Stadtverordnete René El Saman, der arabische Wurzeln hat, stimmte gegen die eigene Fraktion. Er begründete das in einer persönlichen Stellungnahme damit, dass er sich um Integrationserfolge in Bonn sorge. Palästinensische Vereine würden sich durch den Beschluss angegriffen und zurückgedrängt fühlen. Auch er lehne die Kampagnen von BDS ab, doch die offiziellen Ziele der Bewegung stellten nicht das Existenzrecht Israels infrage.

BDS-Gruppe: Antisemitismusbekämpfung ist Vorwand

Für die BDS-Gruppe Bonn äußerte sich Sprecher Rainer Kandler: „Dieser Antrag benutzt die Antisemitismusbekämpfung als Vorwand, um jeden Protest gegen Israels völkerrechtswidrige Besatzungspolitik zu unterdrücken und eine Kampagne zu stoppen, die sich ausschließlich auf das internationale Recht und von Israel akzeptierte UN-Resolutionen bezieht. Die Absicht der FDP ist eine ungeheure Attacke auf das Grundrecht der Meinungs- und Diskussionsfreiheit.“ Die „weltweite gewaltfreie BDS-Bewegung“ habe nichts mit Antisemitismus zu tun.

Bonner Juden hingegen hatten in der Vergangenheit mehrfach geäußert, sich Interview über ihre Erfahrungen mit Antisemitismus und ihren Alltag in Bonn, und dabei auch auf die Aktionen der BDS Bezug genommen. Die Vorsitzenden der Jüdischen Gemeinde berichteten in einem Interview über ihre Erfahrungen mit Antisemitismus und ihren Alltag in Bonn. Im Bonner Hofgarten wurde im Juli 2018 ein 50-jähriger israelischer Hochschulprofessor von einem 20-jährigen Deutschen mit palästinensischen Wurzeln attackiert.