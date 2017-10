Finanzielle Probleme

Das erste eigene Theater der Springmaus befand sich in einemehemaligen Gemeindekeller an der Oxfordstraße. Die Bühne war nur neun Quadratmeter groß, der Saal bot gerade einmal Platz für 150 Personen. Trotzdem traten damals dort schon so bekannte Künstler auf wie Richard Rogler, Harald Schmidt, Konrad Beikircher und Hanns Dieter Hüsch, aber auch Nachwuchskünstler wie Dirk Bach gaben in dem Kellertheater ihr Gastspiel. Doch schnell platzten die Theaterräume aus allen Nähten. Die Springmaus suchte deshalb eine neue Bleibe und wurde schließlich fündig. Nach neunmonatigem Umbau bezog das Theater 1993 sein neues Haus an der Frongasse in Endenich, ein einstiger Tanzsaal, der später auch als Turnhalle diente. Der Förderverein hat inzwischen eine Spendenaktion zur Mitfinanzierung der Klimaanlage gestartet. Nähere Infos auf der Homepage der Springmaus unter www. springmaus-theater.de.