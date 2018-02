Karneval in der City

Einige wenige Pferde gibt es auch in diesem Jahr auf dem Zoch.

Die ehemaligen Prinzen und Bonnas gehen in diesem Jahr auf dem Zug mit.

Bonn. Mit ein paar Minuten Verspätung ist der Bonner Rosenmontagszug um kurz nach 12 Uhr gestartet. 5200 Narren, verteilt auf 100 Wagen, laufen in diesem Jahr mit.

Kurz nach 12 Uhr hat sich der Bonner Rosenmontagszug auf den Weg durch die Innen- und Altstadt gemacht. Schon an der Thomas-Mann-Straße stehen die bunten Jecken in mehreren Reihen hintereinander, hoffen auf volle Kamellebeutel.

5200 Narren laufen in diesem Jahr mit, verteilt auf 100 Wagen, 27 Live-Musikgruppen und Fußgruppen. Anlässlich ihres 200-jährigen Bestehens präsentiert sich die Uni getreu dem Festausschussmotto „Loss mer fiere un studiere“. Eine Besonderheit ist der Zug im Zug: Wagen, historische Kostüme, ehemalige Prinzen und Bonnas sowie die Singenden Pänz mit 180 Kindern erinnern an den ersten Bonner Rosenmontagszug vor 190 Jahren.

Alle Gruppen ziehen zunächst zum Gruß an Prinz und Bonna vorbei, die sich dann am Ende in den Tross einreihen.