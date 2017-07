Bonn/Sankt Augustin. Teams aus der Region siegten in mehreren Disziplinen beim Roboter-Wettbewerb „RoboCup“ in Nagoya, Japan. Mit dabei waren Konstrukteure der Universität Bonn und der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg.

Gleich mehrere Erfolge erzielten Konstrukteure aus der Region beim „RoboCup“, der Weltleistungsmeisterschaft der Roboter in Nagoya, Japan. In der Kategorie „Adult Size“ der Fußballiga der menschenähnlichen Roboter (Humanoiden) besiegte „NimbRo-OP2“ vom Institut für Informatik der Universität Bonn seinen Gegner „Sweaty“ (Hochschule Offenburg) mit 11:1. Außerdem erhielt er den Designpreis der japanischen Firma Flower Robotics.

In der Klasse „Teen Size“ gewannen die Bonner Elektrokicker mit 2:0 gegen das Team „Huro Evolution TN“ aus Taiwan. In den technischen Disziplinen, in denen es unter anderem um Hochsprung, Balance und Greiffähigkeit ging, errangen sie zwei Siege und zwei zweite Plätze.

Für die Roboter vom Team „b-it bots“ der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg (H-BRS) gab es einen vierten Platz in der Kategorie „@Work“ der Industrie-Liga. Auch eine lebendige Teilnehmerin wurde geehrt: Padmaja Kulkarni vom H-BRS-Team erhielt den Silvia-Coradeschi-Preis, den die RoboCup-Stiftung an „junge Wissenschaftlerinnen mit vielversprechenden Forschungsansätzen in der Robotik“ vergibt. Kulkarni ist die erste Forscherin einer deutschen Hochschule, die den Preis erhält.