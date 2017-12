Die Gründer von "Too Good To Go" in der "Höhle der Löwen".

Bonn. Backwaren, chinesisches Essen oder Aufschnitt zum kleinen Preis. In Bonn und der Region geben immer mehr Läden ihre Produkte nach Ladenschluss stark reduziert weiter. Wir haben sie aufgelistet.

Ihre Mission ist es, Lebensmittelverschwendung in Gastronomiebetrieben zu reduzieren. Mit ihrer Idee forderten sie ebenfalls die bisher größte Summe in der "Die Höhle der Löwen"-Geschichte. Doch am Ende platzte der Deal.

Die Erfindung aus Dänemark ist eine Anwendung für das Handy, die zwischen Gastronom und Kunde vermittelt. Über die App können Restaurants, Supermärkte und Hotels ihr überschüssiges Essen am Ende des Tages oder kurz vor Ladenschluss für rund 60 bis 70 Prozent günstiger an Verbraucher verkaufen, anstatt dieses zu entsorgen.

Anfangs nur in den großen Metropolen vertreten, schließen sich immer mehr Restaurants der guten Sache an. Diese Unternehmen in der Region machen mit:

Die App wurde in den vergangenen eineinhalb Jahren mehr als eine Million Mal heruntergeladen. Laut Entwickler nahmen mehr als 2000 Unternehmen teil und mehr als 700.000 Mahlzeiten konnten gerettet werden.