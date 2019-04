Der „Europa-Artikel“

Bonn. Jährlich im Mai lädt die Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) zur „Bonner Rede zur Demokratie“ ein. 2019 stellt die KAS eine rechtliche und politische Gesamtbetrachtung zur Lage unserer Demokratie im Kontext der kommenden Europawahl an.

Von general-anzeiger-bonn.de, 05.04.2019

Die Zukunft Europas bewegt die öffentliche Diskussion. Am 26. Mai sind rund 400 Millionen Bürgerinnen und Bürger aufgefordert, ein neues Europäisches Parlament zu wählen. Daher rückt die Konrad-Adenauer-Stiftung bei ihrer jährlich stattfindenden „Bonner Rede zur Demokratie“ am 13. Mai den „Europa-Artikel“ des Grundgesetzes in den Mittelpunkt: Artikel 23.

Festredner Thomas von Danwitz, seit 2006 Richter am Europäischen Gerichtshof, wird zur Lage unserer Demokratie sprechen – im Zusammenhang mit Europa. Anschließend diskutiert er mit Norbert Lammert, Vorsitzender der Konrad-Adenauer-Stiftung und ehemaliger Präsident des Deutschen Bundestages, und dem Publikum.

Die Veranstaltung findet in „La Redoute“, Kurfürstenallee 1, statt, Beginn 18 Uhr.