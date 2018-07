Ermittler bitten um Hinweise

BONN. Der israelische Professor Yitzhak Melamed aus Baltimore erhebt nach der Attacke am Bonner Hofgarten schwere Vorwürfe gegen die Bonner Polizei. Jetzt hat der Vorfall erste Konsequenzen für einen Beamten.

Nach der antisemitischen Attacke auf einen in den USA lebenden, israelischen Hochschulprofessor, und den darauf folgenden Schlägen der Bonner Polizei gegenüber dem Mann im Hofgarten, hat das zuständige Kommissariat des Staatsschutzes die Ermittlungen zu dem antisemitischen Angriff übernommen. Die Ermittlungen gegen die eingesetzten Beamten, unter anderem wegen Körperverletzung im Amt, übernehmen aus Neutralitätsgründen Ermittler des Polizeipräsidiums Köln.

Am Montag bestätigte ein Sprecher der Polizei, dass der Beamte, der bei dem Einsatz den jüdischen Professor geschlagen haben soll, von der Einsatzhundertschaft in eine andere Dienststelle versetzt worden ist.

Das Opfer Yitzhak Melamed, Forscher an der Johns Hopkins Universität, beschreibt den Zugriff der Beamten als sehr brutal und aus seiner Sicht völlig überzogen. Als der Gastforscher, der für einen Vortrag an der Uni nach Bonn gereist war, am Donnerstag früh in den Flieger Richtung USA gestiegen sei, habe er nach einer zuvor ausgesprochenen Entschuldigung von Bonns Polizeipräsidentin Ursula Brohl-Sowa gedacht, sie seien „als Freunde auseinander gegangen”.

Während des Fluges habe Melamed dann in den ersten Pressemitteilungen - basierend auf den Angaben der Polizei - gelesen, dass er Widerstand geleistet haben soll und ihn die Beamten deshalb „ins Gesicht schlagen mussten”, so der Forscher. Darüber habe er sich sehr geärgert, weil das aus seiner Sicht eine Verdrehung der Geschehnisse und "grundlose Lüge" sei. In der Pressemitteilung der Polizei hieß es wörtlich: „Er (Melamed, Anm. der Redaktion) wurde von den Polizisten überwältigt, zu Boden gebracht und fixiert. Nach Angaben der Beamten wehrte er sich gegen die Maßnahmen - die Polizisten schlugen ihm hierbei auch ins Gesicht.“

Als die Polizisten nach der Alarmierung am Hofgarten angekommen seien, hätten sie sich zunächst sehr langsam auf ihn und seine Begleiterin zubewegt. Da der 20-jährige Angreifer mit deutschem Pass und palästinensischen Wurzeln, aufgescheucht durch die Polizeisirenen, davon gelaufen sei und schon einigen Vorsprung hatte, habe der Professor gezögert, sei ihm dann aber hinterher gelaufen. Zuvor habe der junge Mann ihm mehrmals die Kippa vom Kopf geschlagen, ihn beleidigt ("I fuck Jews", "Keine Juden in Deutschland") und geschubst. Während der Verfolgung am Bonner Hofgarten habe der Professor irgendwann realisiert, dass die Polizisten, die ihm entgegenkamen, auf ihn zusteuerten und nicht auf den tatverdächtigen 20-jährigen Bonner.

Zeuge bezeichnet Zugriff als "äußerst brutal"

Dann sei alles ganz schnell gegangen. Die Polizisten hätten ihn von vorne und hinten in die Zange genommen und niedergestreckt. „Sie haben mich auf den Boden gedrückt. Ich war bewegungsunfähig.” Dann seien „wenige Dutzend Schläge” ins Gesicht gefolgt, sodass er geblutet habe. Er habe währenddessen auf Englisch geschrien, er sei der falsche Mann, erst danach hätten die Beamten von ihm abgelassen. Einer der Polizisten habe zu ihm auf Englisch gesagt: „Don’t get in trouble with the German Police!” („Leg' dich nicht mit der Deutschen Polizei an!”) Er habe erwidert, dass er Familienangehörige während des Holocaust verloren habe und keine Angst vor der deutschen Polizei habe.

Zur Polizeipräsidentin habe Melamed beim Zusammentreffen am Folgetag gesagt: „Menschliche Fehler können passieren, aber die Schläge waren keine Fehler, ich lag bewegungsunfähig am Boden und konnte kaum atmen.” Ein Augenzeuge hatte dem General-Anzeiger den Zugriff der Polizei auf den mit Anzug bekleideten Professor ebenfalls als „äußerst brutal“ beschrieben.

Den Angaben des früheren höheren Beamten zufolge, der dem GA namentlich bekannt ist, sei einer der Polizisten im Sprung auf den Wissenschaftler los und habe ihn fixiert. Die restlichen Beamten seien schnell dort gewesen, aber hätten nicht eingegriffen. „Das muss äußerst schmerzhaft gewesen sein”, beschrieb der Pensionär aus Bad Breisig der Zugriff.

Aus rund 15 Meter Distanz habe er keine Schläge durch Polizisten beobachten können. Er konnte die Rangelei sehen, aber auf Nachfrage des GA nicht sicher sagen, ob Melamed sich gewehrt habe. "Ich sah schnelle Armbewegungen des Polizisten, der auf dem Mann drauflag, aber das Gesicht des anderen war von mir abgewandt", erklärte der Zeuge am Samstag.

Widersprüchliche Aussagen

Einige Sekunden habe dieser "hollywoodreife Kampf nach unten" gedauert. Es sei möglich, dass der uniformierte Beamte mehrere Schläge ins Gesicht ausgeteilt habe. Der Zeuge beobachtete allerdings nur, dass ein Polizist mit dem Geschädigten rang. Die anderen hätten nicht eingegriffen. "Das deckt sich mit unseren Erkenntnissen", erklärte dazu Polizeisprecher Robert Scholten auf Nachfrage. Dieses Detail steht im Widerspruch zu den Angaben Melameds, der einen Angriff durch mehrere Polizisten beschreibt.

Weiter erklärt der 50-jährige Wissenschaftler, dass die Beamten auf der Polizeistation ihm zunächst ausreden wollten, Beschwerde gegen das Verhalten der Einsatzkräfte einzulegen. Auf einer anderen Station sei ein „höflicher” Polizist gewesen, der mit Blick auf das geschundene Gesicht gefragt habe, ob das der Tatverdächtige gewesen sei. Der Israeli antwortete: „Nein, das war die Polizei.”

Der Professor unterstellt den Polizisten keinen Antisemitismus, beklagt jedoch den Ablauf des Einsatzes. Die amerikanische Polizei sei für ihr äußerst brutales Vorgehen bekannt, schreibt er. Er bezweifle nach dem Vorfall, dass es in Deutschland besser sei.

Schläge ins Gesicht

Die Bonner Polizeipräsidentin Brohl-Sowa und NRW-Innenminister Hebert Reul hatten sich am Donnerstagmorgen bei dem Professor für die Verwechslung persönlich entschuldigt. Brohl-Sowa räumte „ein schreckliches und bedauerliches Missverständnis im Einsatzgeschehen” ein. Nach Auskunft der Polizei kamen die Beamten von zwei Seiten auf den Professor zu, weil sie ihn versehentlich für den Täter hielten. Bevor sie den 50-Jährigen Familienvater erreichten, sollen sie ihn aufgefordert haben, stehen zu bleiben. Dem soll er nicht nachgekommen sein. Als die Polizisten ihn niedergestreckt hatten, habe er sich gewehrt. Deshalb hätten ihn die Beamten ins Gesicht geschlagen, so die Bonner Polizei.

Der Augenzeuge hat vor dem Zugriff zwar Rufe gehört, konnte sie aber nicht verstehen. Der Bonner Polizeigewerkschafter Udo Schott hatte gegenüber dem GA gesagt, es habe sich um unerfahrene Polizisten gehandelt, die erst seit Kurzem ihre Ausbildung beendet haben. Nach Informationen des GA gehören sie der Einsatzhundertschaft an.

Der 20-jährige Angreifer ist seit Donnerstag wieder auf freiem Fuß, weil laut Polizei weder die Gründe für eine Unterbringung in der Psychiatrie ausreichten noch für eine Unterbringung in Untersuchungshaft. Der Mann habe einen festen Wohnsitz in Bonn und war der Polizei wegen Gewalt- und Drogendelikten bekannt. Er könnte auch während der Attacke auf Melamed unter Drogen gestanden haben.

Die Bonner Staatsanwaltschaft ermittelt gegen ihn wegen Volksverhetzung und Körperverletzung, ihn erwartet ein Strafverfahren. Gegen die Bonner Polizisten ermittelt aus Neutralitätsgründen die Kölner Polizei wegen Körperverletzung.

"Schockiert über das Ausmaß"

Nach Melameds Brief vom Wochenende hat sich der Rektor der Universität Bonn, Michael Hoch, erneut zu Wort gemeldet: „Sein Bericht über die antisemitische Attacke und die Brutalität der Polizei, die während seiner fehlgeleiteten Festnahme gegen ihn angewandt wurde, entsprechen nicht dem, was bisher berichtet wurde. Wir sind schockiert über das Ausmaß der ihm zugefügten Verletzungen.“ Die Universität begrüße die Initiative des Innenministers, eine unabhängige Untersuchung einzuleiten, und verurteile jegliche Form von Gewalt und Diskriminierung.