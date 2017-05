Einsätze in Bonn und der Region

Geschafft: In Bonn und der Region wurden wieder reichlich Maibäume gestellt (Archivfoto).

Bonn. 261 Einsätze hat die Leitstelle der Bonner Polizei in der Mainacht protokolliert. Um was sich die Beamten in diesem Jahr kümmern mussten.

Von wrm, 01.05.2017

Keine besonderen Vorkommnisse - die Bonner Polizei ist mit dem Verlauf der Mainacht durchaus zufrieden. "Nach bisherigen Kenntnissen verliefen der Transport und das Aufstellen der Maibäume im Zuständigkeitsbereich der Bonner Polizei auch in diesem Jahr ohne größere Zwischenfälle", teilte die Polizeibehörde am Montagvormittag mit.

Im Zeitraum von Sonntag, 20 Uhr, bis Montag, 7 Uhr, seien bei der Einsatzleitstelle der Bonner Polizei insgesamt 261 Einsätze protokolliert. Im Vorjahr waren es 325 polizeiliche Einsätze. Mit 29 Ruhestörungen und neun Körperverletzungen würden sich die Einsatzanlässe auf Vorjahresniveau bewegen.

Als größere Einsätze benannte die Polizei jedoch zwei Überfälle - einmal auf einen Zeitungsboten in Alfter sowie auf eine 18-Jährige am Hofgarten. Hier sucht die Polizei aktuell nach den Tätern und bittet um Zeugenhinweise.