Suche mit Hubschraubern

Bonn. Die Polizei hat am Montagabend mit Hubschraubern nach zwei vermissten Personen gesucht. Während ein 63-jähriger Mann wieder angetroffen werden konnte, geht die Suche nach einem 17-Jährigen weiter.

Von general-anzeiger-bonn.de, 16.01.2018

Nächtliche Hubschrauber über Bonn: Die Polizei hat am späten Montagabend nach zwei Vermissten gesucht. Dabei kamen auch Hubschrauber zum Einsatz, bestätigte die Bonner Polizei. Gesucht wurde nach einem 63-jährigen orientierungslosen Patienten aus dem Waldkrankenhaus Bad Godesberg. Der Mann konnte kurze Zeit später jedoch wieder von Polizisten aus Köln an seiner Wohnanschrift angetroffen werden, teilte die Bonner Polizei am Dienstagmorgen mit.

Weiterhin gesucht wird nach einem 17-jährigen Autisten. Der Jugendliche gilt nach seinem Verschwinden am Montagabend weiterhin als vermisst. "Die Suche geht intensiv weiter", so die Polizei am Dienstag. Hinweise, wo sich der 17-Jährige aufhalten könne, gebe es derzeit nicht.