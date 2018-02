Fahndung mit Foto

Bonn. Mit Fotos aus einer Überwachungskamera sucht die Bonner Polizei nach einem Mann, der einen Rucksack gestohlen haben soll. Die Ermittler bitten um Hinweise.

Von general-anzeiger-bonn.de, 07.02.2018

Ein bislang unbekannter Mann soll in Bonn den Rucksack einer 27-Jährigen an sich genommen haben, die diesen zuvor an einer Bahnhaltestelle vergessen hatte. Die Polizei sucht mit Fotos aus einer Überwachungskamera nach dem Verdächtigen, der die Tat bereits am 12. November des vergangenen Jahres begangen haben soll.

Die Ermittler konnten bislang nicht die Identität des Mannes klären und haben nun auf richterlichen Beschluss die Fotos des Mannes veröffentlicht.

Fahndung der Polizei Foto: Polizei Bonn Die Polizei sucht nach diesem Mann.

Wer Angaben zur Identität machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0228/150 mit den Kriminalbeamten in Verbindung zu setzen.