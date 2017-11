Im Bus gefilmt

Am 31. Oktober trug der Verdächtige eine schwarze Pistole an der U-Bahnhaltestelle Hauptbahnhof. (Symbolbild)

Bonn. Die Bonner Polizei sucht mit einem Fahndungsfoto nach einem Verdächtigen. Er war Ende Oktober und Anfang November in der Innenstadt mit einer Schusswaffe unterwegs.

Von general-anzeiger-bonn.de, 15.11.2017

Am 31. Oktober sahen Zeugen, wie ein junger Mann an der U-Bahnhaltestelle Hauptbahnhof gegen 23 Uhr eine schwarze Pistole in der Hand hielt. Nur wenige Tage später wurde er erneut bewaffnet in der Öffentlichkeit gesehen.

Am 4. November gegen 23 Uhr wurde er gesehen, als er bewaffnet in einen Bus der Linie 601 stieg. Ob es wieder die selbe Pistole war, die er mit sich trug, ist noch unklar. Die Überwachungskamera im Bus zeichnete den Mann auf. Ein Foto daraus veröffentlicht die Polizei nun mit richterlicher Genehmigung.

Foto: Polizei Die Polizei sucht nach diesem Mann.

De Polizei sucht nun nach dem Unbekannten. Sie fragt: Wer kann Angaben zur Person oder dem Aufenthaltsort des Mannes machen?

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 11 unter der Rufnummer 0228/15-0 entgegen.