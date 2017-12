Möglicherweise verletzt

Der Unfall passierte am frühen Morgen an einem Schultag.

Röttgen. Ein Audifahrer meldete sich bei der Polizei. Trotz Vollbremsung war am vergangenen Donnerstag vor seinem Auto ein Mädchen zu Fall gekommen. Ob es verletzt ist, ist nicht klar.

Von general-anzeiger-bonn.de, 27.12.2017

Ein 57 Jahre alter Autofahrer hat sich am vergangenen Donnerstagmorgen bei der Bonner Polizei gemeldet. Kurz zuvor, gegen 7:35 Uhr war ein etwa zwölf Jahre altes Mädchen vor seinem Auto zu Fall gekommen. Der Mann ist auf der Reichsstraße in Röttgen in Richtung Ückesdorf unterwegs gewesen.

In Höhe des Kurfürstenplatzes habe der Mann in Schrittgeschwindigkeit an einem dort haltenden Bus vorbeifahren wollen, als plötzlich zwei Mädchen von links aus Richtung Venantiusstraße kamen und vor seinem Fahrzeug die Straße überquerten. Trotz Vollbremsung kam eines der Mädchen vor dem Auto zu Fall. Es stand sofort wieder auf und stieg direkt in den haltenden Bus. Die Polizei kann nicht ausschließen, dass das Fahrzeug das Mädchen gerammt hat. Spuren am Audi wurden jedoch nicht festgestellt.

Das Mädchen hatte schulterlange braune Haare, war dunkel gekleidet und trug eine Brille. Das Verkehrskommissariat 2 bittet Zeugen um Hinweise unter der Telefonnummer 0228/15-0. Die Beamten bitten die Eltern des Mädchens oder das Kind selbst um Kontaktaufnahme.