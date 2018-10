Fahndung mit Foto

Bonn. Am 21. September soll ein Mann in der Buslinie 640 in Bonn einem schlafenden Fahrgast das Handy entwendet haben. Jetzt sucht die Polizei mit dem Foto einer Überwachungskamera nach dem Täter.

Von general-anzeiger-bonn.de, 25.10.2018

Weil die bisherigen Ermittlungen erfolglos blieben, sucht die Bonner Polizei nun mit einem Foto nach einem mutmaßlichen Handydieb. Der Mann hatte einem schlafenden 26-Jährigen am 21. September 2018 während einer Busfahrt das Handy gestohlen. Dabei wurde er von der Überwachungskamera des Busses aufgenommen.

Foto: Polizei Mit diesem Foto sucht die Bonner Polizei nach dem Handydieb.

Wer Angaben zu der Identität des Mannes machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0228/150 bei der Polizei zu melden.