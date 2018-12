Festnahme nach Fahrraddiebstahl

Bonn. Nachdem die Polizei in Bonn einen Fahrraddieb festnahm, wurden in seinem Fahrzeug Schmuckstücke sichergestellt. Jetzt sucht die Polizei die rechtmäßigen Eigentümer des Schmucks und eines E-Bikes.

Von Stephan Werschkull, 13.12.2018

Am Donnerstag, 29. November, ist ein Fahrraddieb in der Bonner Südstadt festgenommen worden. Wie die Polizei jetzt mitteilte, war der 29-Jährige bei dem Diebstahl eines Rades beobachtet worden. In dem Wagen des 29-Jährigen fand die Polizei ein goldfarbenes Feuerzeug mit Namensgravur, Ohrringe in Tropfenform und einen Goldring mit Stein. Bilder der Gegenstände stellt die Polizei auf ihrer Fahndungs-Website zur Ansicht. Ebenso wurde ein E-Bike der Marke "Raleigh" gefunden.

Die Polizei konnte die Gegenstände bis jetzt keiner Straftat zuordnen, deshalb sucht sie nun die Besitzer. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0228-150 entgegengenommen.