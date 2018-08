Mitarbeiter attackiert

Bonn. Zwei Ladendiebe haben am Montagabend einen Sicherheitsmitarbeiter eines Kaufhauses in der Bonner Innenstadt attackiert. Bei den Männern wurde ein Promillewert von 2,5 und 2,9 Promille gemessen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 14.08.2018

In einem Kaufhaus am Bonner Münsterplatz ist am Montagabend ein Sicherheitsmitarbeiter attackiert worden. Wie die Polizei berichtet, bemerkte eine Verkäuferin zunächst gegen 19.15 Uhr eine verdächtige Person, die sich augenscheinlich hochwertige Kosmetika in die Jacke steckte, woraufhin sie den Mitarbeiter alarmierte.

Als dieser den Verdächtigen ansprach, wurde er attackiert. Der Polizei zufolge zog der Täter unter anderem an der Krawatte, woraufhin beide Männer zu Boden gingen. Im weiteren Verlauf mischte sich noch ein Begleiter des Verdächtigen ein, der Sicherheitsbeamte wurde leicht verletzt. Eine alarmierte Polizeistreife konnte schließlich die Situation beruhigen.

Bei der Überprüfung des 48-Jährigen und seines 39 Jahre alten Begleiters fanden die Beamten hochwertige Kosmetika. Die Diebstahlsicherung an der Ware war offenbar mit einem Feuerzeug manipuliert worden.

Die Polizei nahm die beiden Männer mit auf das Revier. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,5 und 2,9 Promille, es wurde die Entnahme eine Blutprobe angeordnet. Die beiden Verdächtigen erwartet nun ein Strafverfahren.