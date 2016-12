29-Jährige in Zülpich tot aufgefunden

20.11.2016 Bonn. Die Mordkommission der Bonner Polizei ermittelt in einem mutmaßlichen Mordfall. Ein 34-Jähriger soll seine Lebensgefährtin getötet haben.

Die Bonner Polizei hat einen 34-Jährigen festgenommen, der im Verdacht steht, seine Lebensgefährtin ermordet zu haben. Der Mann meldete sich am Samstag bei der Kriminalpolizei in Trier und machte Angaben zu einem mutmaßlichen Tötungsdelikt in einer Wohnung im Zülpicher Stadtteil Enzen.

Die Polizei und ein Notarzt fuhren daraufhin zu der Wohnung, wo sie die augenscheinlich schwer verletzte 29-jährige Frau vorfanden. Der Notarzt konnte jedoch nur noch ihren Tod feststellen.

Aufgrund der "Gesamtumstände" hat eine Mordkommission der Bonner Polizei die Ermittlungen übernommen, bestätigte Polizeisprecher Robert Scholten auf GA-Anfrage. Die Beamten aus Bonn haben den Fall übernommen, da er in den Zuständigkeitsbereich der Bonner Mordkommission fällt, so Scholten weiter. Weitere Einzelheiten nannte der Sprecher nicht. Wie es zur Tat gekommen ist, ist noch unklar.

Der 34-Jährige wurde festgenommen und zur Polizei nach Bonn gebracht. Die zuständige Haftrichterin hat am Sonntagnachmittag gegen den Mann Haftbefehl wegen Mordes erlassen. (htl)