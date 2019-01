Bonn. Mit Fotos aus einer Überwachungskamera fahndet die Polizei nach zwei Männern, die im Verdacht stehen, am 7. Dezember 2018 einen Diebstahl in einer Parfümerie in der Bonner Innenstadt begangen zu haben.

Von general-anzeiger-bonn.de, 14.01.2019

Nach derzeitigem Ermittlungsstand betraten die beiden Tatverdächtigen am 7. Dezember 2018 gegen 14.30 Uhr das Geschäft in der Bonner Innenstadt. Während einer der Männer die Angestellte ablenkte, griff der zweite Tatverdächtige in die Ladenkasse und entwendete mehrere hundert Euro.

Da die bisherigen Ermittlungen nicht zur Identifizierung der Verdächtigen geführt haben, veröffentlicht die Kriminalpolizei nun auf richterlichen Beschluss Fotos der Männer.

Wer kann Angaben zu der Identität der hier gezeigten Personen machen? Hinweise auf die Identität der abgebildeten Personen nehmen die Ermittler des zuständigen Kriminalkommissariats 36 der unter der Rufnummer 0228/150 entgegen.

Foto: Polizei