Angestellte mit Messer bedroht

Bonn. Sie bedrohten eine Angestellte eines Ladens in der Sternstraße mit einem Messer: Die Polizei fahndet mit zwei Fotos aus einer Überwachungskamera nach zwei Ladendieben.

Von general-anzeiger-bonn.de, 29.08.2017

Den 24. Juni 2017 wird eine Verkäuferin es Ladens in der Sternstraße wohl nicht so schnell vergessen. An dem Tag betraten ein Mann und eine Frau das Geschäft. Wie andere Kunden nahmen die beiden Waren aus der Auslage, doch bezahlen wollten sie diese nicht.

Als die Angestellte sie zum Bezahlen aufforderte, soll der bislang unbekannte Mann nach Angaben der Polizei die Mitarbeiterin mit einem Messer bedroht haben. Die beiden Verdächtigen konnten entkommen, wurden jedoch von einer Überwachungskamera aufgenommen.

Die Polizei veröffentlicht nun auf richterlichen Beschluss ein Foto der Verdächtigen und fragt: "Wer kennt diese Personen?". Wer Hinweise auf deren Identität geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 bei der Polizei zu melden.

Foto: Polizei Wer kennt diese Frau? Die Polizei bittet um Hinweise.