Raub in der Bonner Innenstadt

Bonn. Am 23. August wurde einer Kundin in einem Geschäft in der Bonner Innenstadt die Geldbörse gestohlen. Die Polizei Bonn fahndet jetzt mit Fotos nach den Verdächtigen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 20.09.2017

In der Bonner Innenstadt wurde einer Kundin in einem Einrichtungsgeschäft am 23. August das Portemonnaie gestohlen. Die Frau wurde nach eigenen Angaben von einer Unbekannten angerempelt und bemerkte kurz darauf, dass ihre Geldbörse fehlte. Das Portemonnaie befand sich zuvor in ihrem Rucksack.

Laut Angabe der Polizei waren die bisherigen Ermittlungen nicht erfolgreich, weshalb nun auf richterlichen Beschluss Fotos der Überwachungskamera veröffentlicht wurden. Die Fotos zeigen zwei Frauen, die im Verdacht stehen, die Frau bestohlen zu haben.

Foto-Fahndung Polizei Bonn Foto: Polizei Bonn

Foto: Polizei Bonn

Foto: Polizei Bonn

Foto: Polizei Bonn

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0228/150 entgegen.