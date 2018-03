Aufzeichnung der Überwachungskamera

Bonn. Mit einem Fahndungsfoto sucht die Bonner Polizei einen mutmaßlichen Einbrecher. Der Mann soll in eine Tankstelle eingebrochen sein.

Von general-anzeiger-bonn.de, 05.03.2018

Ein bislang unbekannter Mann soll laut Polizeiangaben am 29. November 2017 gegen 1.30 Uhr in eine Tankstelle im Bonner Ortsteil Röttgen eingebrochen sein und Tabakwaren entwendet haben. Der mutmaßliche Täter soll sich bereits wenige Stunden zuvor als Kunde in der Tankstelle aufgehalten haben.

Eine Überwachungskamera hat den Verdächtigen aufgezeichnet. Ein Foto des Mannes wurde jetzt auf richterlichen Beschluss veröffentlicht. Die Polizei bittet darum, Hinweise zur Identität der abgebildeten Person unter der Telefonnummer 0228/150 zu melden.