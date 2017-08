Bundestagskandidaten im Cabrio-Bus

Bonn. Der GA-Cabriobus der Stadtwerke Bonn wurde am Sonntagmittag zum politischen Podium. Sechs Bonner Direktkandidaten für den Bundestag stellten sich während der Fahrt durch Bonn den Fragen von 25 GA-Lesern.

Von Sabrina Bauer, Lisa Inhoffen, 06.08.2017

Ob Beethovenjubliäum, das WCCB, in dem im November bis zu 25.000 Teilnehmer beim Weltklimagipfel COP 23 erwartet werden, oder die permanenten Staus in Bonn: Die Leser hatten viele Fragen zu Themen formuliert, die ihnen besonders auf den Nägeln brennen und mit denen sie den Direktkandidaten der Parteien, die gute Aussichten haben, im Bundestag vertreten zu sein, auf den Zahn fühlen durften. Mit an Bord: Die Bundestagsabgeordneten Claudia Lücking-Michel (CDU), Ulrich Kelber (SPD) und Katja Dörner (Grüne) sowie EU-Vizeratspräsident Alexander Graf von Lambsdorff, der für die FDP in den Bundestag will und Sascha Ulbrich (AfD). Ratsherr Holger Schmidt vertrat den Direktkandidaten der Linkspartei, Jürgen Repschläger, der aus beruflichen Gründen verhindert war.

Da staunte so mancher Passant nicht schlecht, als der auffällige GA-Cabrio-Bus langsam an ihnen vorbeifuhr und sie dabei Wortfetzen der Diskutanten auffingen. Dank der umsichtigen Fahrweise von SWB-Fahrer Dieter Kuhnt kam auch keiner der Kandidaten zu Fall, die sich meisten für die Antwort hinstellten, damit auch die "Hinterbänkler" alles mitbekamen.

Ungewöhnliche und intensive Fragerunde

Unter strahlendem Sonnenschein - glücklich, wer einen Sonnenhut wie von Lambsdorff dabei hatte - steuerte Kuhnt verschiedene Ziele in Bonn an, wo dann und an Ort und Stelle diskutiert wurde. Etwa an der Beethovenhalle, wo natürlich das Beethovenjubiläum 2020 und die laufende Sanierung der Halle im Mittelpunkt der Debatte stand. Auf die Frage einer Leserin, warum nicht auch die Künstler einen finanziellen Obolus leisteten, waren sich alle Kandidaten einig: Das kann nicht Angelegenheit der Künstler sein. Sie leisteten ja schließlich ihren musikalischen Beitrag.

Weiter ging es durch die Südstadt zum WCCB und schließlich nach Dottendorf, wo die Seilbahn und ein mögliches Dieselfahrverbot heiß diskutiert wurden. Nach zwei Stunden erreichte der Bus seinen Ausgangspunkt an der Bonn-Info in der Innenstadt. Die Teilnehmer zeigten sich sehr zufrieden mit dieser recht ungewöhnlichen, aber intensiven Fragerunde. "Das war eine coole Aktion des GA", lobte etwa Sascha Müller, "meine Entscheidung für die Wahl steht jetzt fest".