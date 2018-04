Solarenergie

Die Stadt Bonn hat in den vergangenen zwei Jahren an regelmäßigen Treffen eines Modellprojektes teilgenommen. Im Zentrum der regelmäßigen Treffen von insgesamt 15 Kommunen und Städten in Nordrhein-Westfalen stand die Überlegung, wie sich Nachhaltigkeitsziele besser erreichen lassen. Die Abschlussveranstaltung fand Mitte März statt. Die Stadt Bonn hat im Zuge dessen eine Bestandsaufnahme ihrer bisherigen Aktivitäten zur Nachhaltigkeit ausgearbeitet. Untere anderem heißt es in einer langen Liste von Maßnahmen, man wolle bis zum Jahr 2030 den Anteil erneuerbarer Energie am globalen Energiemix deutlich erhöhen.